Фото: пресс-служба акимата Алматы

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы выпало около 13 сантиметров снега, передает Kazakhstan Today.

"В городе Алматы более суток с перерывами продолжается выпадение снега, которое, предположительно, завершится во второй половине дня 25 ноября. Всего в городе выпало 8-13 сантиметров, в предгорных районах до 18 сантиметров", - сообщили в городском акимате.

В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период продолжалась посыпка противогололедных материалов, за период снегопада использовано 4609 тонн. Задействовано 417 единиц спецтехники, в том числе 172 пескоразбрасывателя и 627 дорожных рабочих. С утра выход техники составляет 508 единиц и 1788 дорожных рабочих.

В верхних районах города организованы колонны спецтехники по сгребанию снега с проезжей части дорог.

До утреннего часа пик организована очистка тротуаров, мест общего пользования, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, входных групп подземных и надземных переходов.

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