Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - 22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, передает Kazakhstan Today.

22 апреля 1870 года родился революционер и создатель первого в истории социалистического государства Владимир Ленин, ставший одной из ключевых фигур для политических движений левого толка в разных странах, пишет RT

Деятельность Ленина до сих пор вызывает бурные споры в обществе и по-разному оценивается историками. Его сторонники видят в нём защитника угнетённых классов, прогрессивного реформатора и талантливого организатора, а противники вменяют ему в вину узурпацию власти, проведение политики красного террора и указывают на нежизнеспособность многих его социально-экономических идей. Однако мало кто отрицает огромное влияние, которое Ленин оказал на ход российской и мировой истории, его роль в создании СССР, построении социализма.





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