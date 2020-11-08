В Алматы на 15 объектах выявлены нарушения карантинных мер

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается усиленная работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением режима карантина. На данный момент по городу работают 32 мониторинговые группы, передает Kazakhstan Today.

В период с 21 октября по 5 ноября мониторинговыми мероприятиями охвачено 258 объектов, из них на 15 объектах выявлены нарушения карантинного режима (юридические лица). Согласно алгоритму, оперативно переданы соответствующие экстренные извещения.

В разрезе районов приняты меры по следующим объектам предпринимательства.

В Бостандыкском районе приняты меры по 1 юридическому лицу - АО "Акционерный инвестиционный фонд недвижимости Mega Center Plus ("Мега Центр Плюс" ТРЦ MEGA Alma-Ata улица Розыбакиева, 247-а - на сумму 2 222 400 тенге).

Мониторинговыми группами Турксибского района приняты меры по 5 юридическим лицам: кафе "Эйфориза", улица Жансугурова, 235 - на сумму 319 470 тенге; бильярдный клуб "Атлантик", улица Наманганская, 35 - на сумму 319 470 тенге; кафе "Нинигори" - на сумму 319 470 тенге; комплекс "Ербил" - на сумму 319 470 тенге; ресторан "Раяна" - на сумму 319 470 тенге.

В Ауэзовском районе приняты меры по юридическим лицам: компьютерный клуб Joto, ИП "Карабаев, О.К.", микрорайон 9, 40-а - на сумму 319 470 тенге; ИП "Саймнур Н", кафе "Лабиринт", микрорайон Аксай, 3-а, дом 85 - на сумму 319 470 тенге.

В Жетысуском районе приняты меры в отношении 3 юридических лиц: рынок "Салем", ТОО "Салем инвест" - улица Бокейханова, 508 - на сумму 319 470 тенге; ТОО "Белси и К", ТЦ "Ялян" - на сумму 319 470 тенге; ИП "Масангалиева Ш.Т.", кафе "Наш клуб", проспект Сейфуллина, 291 - на сумму 319 470 тенге.

Мониторинговыми группами Алмалинского района приняты меры касательно четырех юридических лиц: кафе "Нурель", ИП "Нурсеф М." - улица Розыбакиева, 303-б - на сумму 319 470 тенге; компьютерный клуб, ИП "Сатыбалдина Б.К.", улица Досмухамедова, 101 - на сумму 319 470 тенге,

ТРЦ "Мега" АО "Акционер Инвест Фонд недвижимости "Мега центр плюс", улица Макатаева, 127/1 - на сумму 2 222 400 тенге; кафе "Бухаус" ИП А LD G B A - на сумму 319 470 тенге.

Таким образом, несмотря на введенные ограничения в городе, ряд предпринимателей, владельцев ресторанов продолжает организовывать банкеты и иные мероприятия, создавая высокий риск угрозы заражения посетителей и персонала. Ранее эпидемиологической службой города была представлена информация, согласно которой причиной 38% всех случаев заражений приходится на массовые мероприятия. Акимат Алматы призывает горожан и гостей города по возможности воздержаться от посещения мест скопления людей, в особенности заведений, продолжающих функционировать в нарушение постановления главного государственного санитарного врача мегаполиса. Субъектам предпринимательства необходимо обеспечить полное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: установленный режим работы, социальную дистанцию и масочный режим, обеспечение персонала защитными средствами, проведение термометрии, установка дезинфицирующих средств (тоннелей, ковриков и т.д.)", - отметили в акимате.

Напомним, в случае выявления фактов систематического (2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы будут переданы территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по части 3 статьи 462 КоАП и возбуждения дела для передачи в суд. Согласно законодательству, предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации.

Работа мониторинговых групп продолжается в усиленном режиме.

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