Суд заочно приговорил Аблязова к 15 годам колонии

Москва. 29 декабря. Kazakhstan Today - Суд заочно приговорил бывшего председателя совета директоров АО "БТА банк" Мухтара Аблязова к 15 годам лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры, передает Kazakhstan Today.

Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении бывших председателя совета директоров АО "БТА банк" Мухтара Аблязова, председателя правления того же банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), часть 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация имущества, полученного в результате совершения преступления), а также пунктами "а", "б" часть 3 статьи 165 УК РФ (Причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой)", - сообщает ТАСС.

Аблязов приговорен к 15 годам лишения свободы, Кононко - к 10, Параскевич - к 12 годам лишения свободы. Ерещенко и Удовенко осуждены на 13 лет лишения свободы каждый. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск БТА банка на сумму более 173 млрд рублей.

Как установил суд, в 2006-2009 годах Аблязов и его подчиненные похитили более 58 млрд рублей банка. С этой целью они выдавали кредиты под залог земельных участков, приобретенных на заемные денежные средства. В последующем Аблязов организовал незаконное прекращение действия договоров ипотеки, и банк лишился возможности обращения взыскания на предметы залога, в то время как сообщники распорядились имуществом по своему усмотрению.

В качестве обеспечительных мер по иску АО "БТА банк" в ходе предварительного следствия наложены аресты, в том числе на земельные участки, акции офшорных компаний, являющихся активами Аблязова, а также на его счета и объекты жилой недвижимости других соучастников. Общая сумма арестованного имущества оценивается более чем в 24 млрд рублей.

Осужденные находятся в розыске.

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