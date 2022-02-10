Около 160 кубометров снега вывезли из Алматы

Фото: Управление жилищной политики Алматы
АЛМАТЫ. 9 ФЕВРАЛЯ - С 12.00 9 февраля в Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 18.00 в городе выпало 10 см снега, в предгорных и горных районах - 15 см, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 450 тонн, сообщает управление жилищной политики города.
Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. Производятся работы по сметанию снега.
По состоянию на 18.00 вывезено 159 кубометров снега.
Задействованы 621 единица спецтехники, 201 пескоразбрасыватель и 1532 дорожных рабочих.
В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
По прогнозу Казгидромета, выпадение снега ожидается до утра 10 февраля. Температура воздуха ночью -4…-6. Туман, гололед.
Ранее Министерство внутренних дел обратилось к водителям с предупреждением.