КООЗ выявил в 17 образцах реализуемых в Казахстане игрушек превышение содержания токсических элементов

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан выявил в 17 образцах реализуемых в Казахстане игрушек превышение содержания токсических элементов, сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин в Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции об итогах проведенной работы Комитета охраны общественного здоровья за обеспечением безопасности продукции за 1 квартал текущего года, передает Kazakhstan Today.

По его словам, для исследований было отобрано 2346 проб промышленных товаров, проведено 13 195 исследований.

Из промышленных групп товаров контролем охвачены детские игрушки, парфюмерно-косметическая продукция, товары легкой промышленности, средства личной гигиены, бытовая химия, продукция для детей и подростков, мебельная и химическая продукция, материалы, контактирующие с пищевой продукцией, табачные изделия и др. Отобрано 2346 проб промышленных товаров, проведено 13 195 исследований, из них не соответствует 4,5%", - сказал Бекшин.

Как сообщил глава ведомства, для выявления опасных веществ отобран 451 образец игрушек, проведено 4542 исследования.

"Из них в 17 выявлено превышение содержания токсических элементов: стирола, формальдегида, метилового спирта и фенола", - сказал спикер.

Также, по его словам, 4 образца антифризов и стеклоомывающих жидкостей не соответствовали по содержанию метилового спирта. Метанол выявлен в 2 товарах бытовой химии.

Парфюмерно-косметическая продукция, упаковочный материал, средства личной гигиеной, одежда и обувь не соответствуют только по маркировке", - проинформировал спикер.

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