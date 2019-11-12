В Алматы до 18 ноября продлится голосование по проектным предложениям горожан по развитию городской среды

Ранее сообщалось, что к голосованию допущено 156 из 326 проектных предложений. Наибольшее количество предложений, допущенных к голосованию, поступило от жителей Алмалинского (61), Наурызбайского (21), Бостандыкского и Ауэзовского (по 16) районов. Далее следуют Жетысуский (13), Медеуский (12), Алатауский (9) и Турксибский (8) районы.
В числе проектных предложений, дополнительно допущенных к голосованию, - заявки от жителей 7 районов: Алатауского (17), Бостандыкского (18), Медеуского (14), Турксибского (10), Жетысуского (5), Наурызбайского (5) и Ауэзовского (3).
Ознакомиться со всеми проектами можно будет на сайте budget.open-almaty.kz. Период голосования продлится до 18 ноября.
Для допуска к реализации проектное предложение должно набрать более 10 голосов жителей, имеющих прописку в Алматы. Один житель может проголосовать за три проектных предложения.
Сделать выбор и проголосовать за понравившиеся проекты можно двумя способами: онлайн, используя ЭЦП, на сайте budget.open-almaty.kz; бумажное голосование при предъявлении документа, удостоверяющего личность, во фронт-офисе Open Almaty (проспект Абая, 90 угол улицы Айманова). Для данного вида голосования необходимо наличие регистрации в базе мобильных граждан (то есть мобильный номер телефона голосующего должен быть зарегистрирован в "Личном кабинете" на портале egov.kz).
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