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18 участков автодорог станут платными с июня в Казахстане

17.05.2021 6778
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - С июня 18 участков автодорог в Казахстане перейдут на платную систему, передает KAZAHKSTAN TODAY.
 
В АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что в рамках госпрограммы инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2020-2025 годы предусмотрено внедрение платности на 11 тысячах километров дорог республиканского значения. С июня в промышленную эксплуатацию вводятся 18 платных участков общей протяженностью 5,8 тысячи километров. Это участки: Шымкент - граница Узбекистана, Уральск - граница РФ (Саратов), Уральск - граница РФ (Самара), граница РФ (Оренбург) - Актобе, Щучинск - Петропавловск, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Капшагай - Талдыкорган, Карабутак - Кызылорда, Актобе - Уральск, Атырау - Бейнеу - граница Узбекистана, Актау - Бейнеу, Костанай - граница РФ (Троицк), Нур-Султан - Костанай, Павлодар - граница РФ (Омск), Нур-Султан - Павлодар, Павлодар - Семей - Калбатау.
 
Для какого вида транспорта проезд будет платным, зависит от технической категории автодороги. К примеру, если автодорога І технической категории, то оплачивать будут водители всех транспортных средств. Если дорога ІІ-ІІІ технический категорий, то платно проезжать будут только грузовые автомобили.
 

Стоит отметить, что с момента ввода первых платных участков ставки платы за проезд не менялись и не повышались, несмотря на различные внешние факторы. А ставки платы за проезд по новым участкам на данный момент находятся на рассмотрении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Обращаем внимание на то, что во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается", - сообщает ведомство.

 
Следуя планам реализации программы, "КазАвтоЖол" совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принял решение о внедрении "открытой" системы взимания платы.
 
Эта система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования.
 
Чтобы оплачивать проезд по таким дорогам, предусмотрено множество вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта, также предусматривается клейка специальных меток (RFID метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках и с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд.
 
Платность вводится на участках после завершения работ по реконструкции. Основываясь на показателях по уровню ДТП до и после проведения реконструкции на автодорогах, предполагается значительно снизить количество ДТП.
 
На трассе Актобе - Уральск - граница с Россией количество ДТП после реконструкции сократилось на 25%, на дороге Нур-Султан - Павлодар общее количество аварий упало на 46%, на участке Кызылорда - Шымкент - Тараз дорожно-транспортные происшествия снизились на 43%, на трассе Павлодар - Семей - Калбатау стало меньше ДТП на 62%.
 
Новые платные дороги сконструированы с приоритетом на безопасность для всех участников движения. Поэтому с их вводом планируется максимально сократить аварийность на автодорогах республиканского значения.
 

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