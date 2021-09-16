Численность умерших казахстанцев выросла на 18%

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане смертность среди населения в текущем году увеличилась на 18%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В региональном разрезе больше всего смертей зарегистрировано в Алматинской области: 8,1 тыс. человек - сразу на 20,2% больше, чем за первое полугодие 2020 года. В печальной статистике также отличились Восточно-Казахстанская область (8,1 тыс. умерших, рост - на 18,3% за год) и Алматы (7,7 тыс. умерших, рост - на 33,4%). Ни в одном из 17 регионов страны в текущем году не было зарегистрировано снижение уровня смертности. Самый высокий рост недоброго показателя зафиксирован в Алматы, самый низкий - в Кызылординской области (на 1,6%, до 2,4 тыс. человек)".

Численность умерших мужчин составила 41 тыс. (рост - на 16,5% за год), женщин - 35,6 тыс. (рост - на 19,4%), сообщает агентство.

Самыми частыми причинами смертности стали болезни системы кровообращения - 24,2% случаев, или 18,6 тыс. человек, на 18,6% больше, чем годом ранее, в том числе от ишемической болезни сердца умерли 6,6 тыс. человек, от сосудистого поражения мозга - 6,2 тыс. человек, от гипертонической болезни - 529 человек.

Распространёнными причинами смертности также являются болезни органов дыхания (7,9 тыс. умерших за полгода - на 8,5% больше, чем годом ранее), среди которых от гриппа, ОРЗ и пневмонии умерли 2,3 тыс. человек. Ещё одна частая причина - новообразования. 7,2 тыс. умерших - на 3,4% меньше, чем годом ранее, в том числе от злокачественных новообразований умерли 7 тыс. человек".

Кроме того, за январь – июнь 2021 года сразу на 12%, до 1,7 тыс. человек, выросла смертность среди младенцев в возрасте до 1 года. Среди умерших - 937 мальчиков и 751 девочка.

Самая частая причина младенческой смертности - состояния, возникающие в перинатальном периоде: 932 умерших. 335 младенцев скончались от врожденных аномалий, 72 - от инфекционных и паразитарных болезней".

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