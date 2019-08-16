В Казахстане численность населения достигла 18,5 млн человек

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Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане численность населения по состоянию 1 июля 2019 года достигла 18,5 млн человек, сообщили в Комитете по статистике Министерства национальной экономики РК.



По сравнению с 1 июля 2018 года численность населения страны увеличилась на 235,5 тыс. человек, или на 1,3%,



В частности, на отчетную дату численность городского населения составила 10 млн 816,6 тыс. человек, или 58,2% от общей численности, сельского - 7 млн 726,3 тыс. человек, или 41,8%.



В январе - июне этого года в республике было зарегистрировано 1702 умерших младенцев в возрасте до 1 года (в январе - июне прошлого года - 1626). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 4,7%. В январе - июне 2019 года коэффициент младенческой смертности составил 8,8 случаев на 1000 родившихся (8,44).



Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе - июне умер 881 младенец (782), или 51,8% от общего числа смертных случаев среди младенцев (48,1%). Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 337 (328), или 19,8% (20,2%), от болезней органов дыхания - 131 (124), или 7,7% (7,6%), и от несчастных случаев, отравлений и травм - 60 (73), или 3,5% (4,5%).



В январе - июне этого года по сравнению с январем - июнем прошлого года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 11,3%, число выбывших - увеличилось на 16,9%. Основной миграционный обмен страны происходит со странами Содружества Независимых Государств. Доли прибывших из стран СНГ и выбывших в эти государства составили 82% и 90,6%, соответственно.



Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, увеличилась на 22,7%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: Мангистауской области (556 человек) и городах Шымкенте (3710), Алматы (13 650) и Нур-Султане (14 104).



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства