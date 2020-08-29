В столице на два дня закроют мост М1 и частично перекроют развязку на Кошкарбаева - Аль-Фараби

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата Нур-Султана сообщили о временном перекрытии движения по мосту М1, передает Kazakhstan Today.

Средние ремонтные работы маршрутным методом будут проводиться по мосту М1, на участке от проспекта Кошкарбаева до транспортной развязки. В этой связи с 29 по 30 августа включительно будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении.

Также сообщается о частичном перекрытии движения по транспортной развязке на пересечении проспектов Кошкарбаева и Аль-Фараби.

В рамках среднего ремонта ведутся дорожно-строительные работы по транспортной развязке на пересечении проспектов Кошкарбаева и Аль-Фараби. В этой связи с 28 августа по 20 сентября будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств", - проинформировали в акимате столицы.

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