Более $1 млн пытались вывезти машинисты из Узбекистана в Казахстан

ТАШКЕНТ. 5 МАЯ - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали трех граждан страны, пытавшихся нелегально вывезти в Казахстан иностранную валюту на сумму более 1 млн долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники СГБ задержали двух машинистов грузового поезда, следовавшего в Казахстан, при попытке вывезти из Узбекистана иностранную валюту на сумму более 1 млн долларов, а затем и гражданина, инициировавшего вывоз средств, сообщил телеканал "Узбекистан 24" со ссылкой на пресс-службу СГБ.

Сначала были задержаны два машиниста грузового поезда "Узбекистон темир йуллари", следовавшего в Казахстан. В тайниках, устроенных в электровозе, были найдены 971 тысяча долларов, 47,7 тысячи евро и 3,4 млн российских рублей. В ходе доследственной проверки было установлено, что валюту для вывоза в Казахстан машинистам передал житель Зангиатинского района Ташкентской области, который также задержан в ходе оперативного мероприятия. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия", - сообщает портал gazeta.uz .

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