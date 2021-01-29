1 февраля истекает срок приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - В Национальном банке Казахстана напомнили о сроках приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000, 10 000 тенге образца 2006 года, передает Kazakhstan Today.

Последним днем приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года является 1 февраля 2021 года. Обмен проводится для физических лиц исключительно в филиалах Нацбанка. В случае наличия данных банкнот, просим обратиться в ближайший филиал НБ РК для замены указанных банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты до 15.00 по времени Нур-Султана 1 февраля 2021 года", - сказал директор департамента наличного денежного обращения НБ РК Жомарт Кажмуратов.

Cо 2 февраля 2021 года банкноты номиналами 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года не подлежат приему и обмену на всей территории Республики Казахстан.

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