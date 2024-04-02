01.04.2024, 15:11 17221
200 миллионов тенге с Kaspi.kz для помощи пострадавшим при паводках
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - От паводков пострадали сразу несколько регионов Казахстана, тысячи семей находятся в пунктах временного размещения. Kaspi.kz вместе с благотворительным фондом "Biz Birgemiz Qazaqstan" организовали сбор средств для помощи пострадавшим через мобильное приложение. Всего за несколько дней 55 тысяч казахстанцев уже собрали около 80 миллионов тенге. Kaspi.kz cо своей стороны увеличил сумму помощи до 200 миллионов тенге.
Председатель ОФ "Biz Birgemiz Qazaqstan" Перизат Қайрат:
Сейчас людям в затопленных районах очень нужна помощь. До многих поселков, где люди остались в своих домах, можно добраться только на вертолетах или в лодках. Спасатели продолжают эвакуировать людей, идут восстановительные работы.
Увидев, что наш фонд работает прозрачно и предоставляет всю документацию по расходованию средств, Kaspi.kz принял решение о сотрудничестве с нами и быстро организовал сбор помощи в своем приложении. Всего за несколько дней казахстанцы собрали для пострадавших более 80 миллионов тенге. И для нас было большой неожиданностью, что Kaspi.kz решил от себя добавить к этой сумме еще 120 миллионов тенге. Огромная благодарность руководству Kaspi.kz за такую поддержку, теперь нас ждет огромная работа с волонтерами. Спасибо всем, кто помогает пострадавшим и спасателям"!
Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz:
Мы сочувствуем пострадавшим и надеемся, что последствия паводков скоро будут устранены и люди смогут вернуться в свои дома. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, который внес свой вклад в сбор средств. Kaspi.kz - социально ответственная компания и мы всегда стремимся поддержать наших любимых клиентов в сложных ситуациях. Со своей стороны дополнительно выделяем для помощи пострадавшим 120 миллионов тенге, увеличив собранную сумму до 200 миллионов".
Деньги будут направлены Общественному фонду "Biz Birgemiz Qazaqstan" на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов в Актюбинской и Костанайской областях.
Сбор помощи продолжается. В разделе "Благотворительность" в мобильном приложении Kaspi.kz каждый желающий может перечислить средства фонду "Biz Birgemiz Qazaqstan" для помощи пострадавшим.
Kaspi.kz также поможет своим любимым клиентам и партнерам, и предоставит отсрочки по кредитам, кому это необходимо.
Ранее МЧС сообщило, что более 12 тысяч человек эвакуированы в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Улытауской и Абайской областях. Многие жители этих регионов находятся в пунктах временного размещения, их дома подтоплены талыми водами.
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01.04.2024, 14:23 17771
Пункт приема помощи пострадавшим от наводнения открылся в Алматы
Активный сбор помощи также ведется в регионах
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открыт пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, куда неравнодушные граждане могут принести медикаменты, продукты питания, одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи.
Как сообщили в городском акимате, пункт открыт в комьюнити-центре Алмалинского района. Принимаются следующие вещи:
- продукты питания;
- питьевая вода;
- медицинские препараты и медицинские принадлежности;
- одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);
- вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);
- хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);
- средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).
Адрес: Байтурсынова, 22/1, время приема - с 10.00 до 19.00. Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.
Тем временем из Астаны отправлено более 30 тонн гуманитарной помощи в регионы, пострадавшие от паводков.
В выходные дни из Астаны в регионы, где проводятся противопаводковые мероприятия, направлено 14 газелей гуманитарной помощи. Жители столицы собрали для пострадавших от паводков одежду, продукты, средства гигиены, продукты питания и т.д. На данный момент в столице работает 9 складов. В сборе задействовано 30 волонтерских организаций, 200 волонтеров", - рассказали в Министерстве культуры и информации со ссылкой на Национальную волонтерскую сеть.
Кроме того, 31 марта в Актобе прибыла гуманитарная помощь из Туркестанской области. Она будет распределена среди жителей пострадавших районов данного региона. В течение трех дней жители Атырауской области собрали 8 тонн гуманитарной помощи для жителей Актюбинской области.
31.03.2024, 20:14 44731
В Алматы начинается противоклещевая обработка
Дезинсекция стартует 1 апреля
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первый тур дезинсекционных мероприятий начнется в Алматы 1 апреля, объявил департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
В городе Алматы с 1 апреля этого года начинается 1 тур противоклещевой обработки на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2366,560 гектара", - сообщили в департаменте.
Отмечается, что обработкой будут охвачены 8 лесных массивов и 100 городских парков и скверов, она будет проводиться с учетом погодных условий (в сухую, недождливую погоду) согласно графику с 1 по 27 апреля этого года. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура (2-й тур - в мае-июне).
Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат "Дельтэкс SC 10". Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам. Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка!" - объяснили специалисты.
Эпидемиологи санитарной службы Алматы рекомендуют горожанам соблюдать следующие меры предосторожности:
- не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора инсектоакарицидного препарата;
- не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препарата;
- после проведения обработки в течение 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка.
31.03.2024, 09:35 57461
Паводки в Казахстане: на дорогах ограничено движение
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд участков автомобильных дорог Республики Казахстан перекрыли из-за перелива талых вод, сообщает пресс-служба национального оператора "КазАвтоЖол".
Вечером 28 марта в Карагандинской области из-за резкого потепления и талых вод произошел перелив воды на автодорогах реконструкции коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы и граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы на 1610 километре", - проинформировали в компании.
Кроме того, днем 29 марта ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке поселка Аксу - Аюлы на 1505-1864 километрах.
В Алматинской области в связи с возможным повышением уровня воды в озере Ащылысай и угрозой наводнения поселка Караой введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Байсерке - Междуречинск на 23-42 километрах, а также на участке от Алматы до поселка Чапаев.
Между тем в Актюбинской области на моторных надувных лодках эвакуировали 111 человек, в том числе 36 детей, из подтопленного села Каратал. Борт МИ-8 доставил пострадавших в Актобе, сообщили в МЧС РК.
В "КазТемирЖоле" для эвакуации населения Карагандинской области в связи с паводками назначили пассажирский поезд на один рейс с использованием отдельного локомотива на бесплатной основе.
Поезд маршрутом Караганда - Балхаш-2 отправился из Караганды 30 марта в 14.53", - проинформировали в КТЖ.
По этому маршруту назначены еще два поезда с дополнительными вагонами. Таким образом, можно будет перевезти более 1200 граждан из поселков.
Напомним, в Казахстане из-за паводков эвакуировали свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Вчера президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
30.03.2024, 15:44 73231
Что-то из ряда вон выходящее - политолог о потопах в Казахстане
Уразгали Сельтеев прогнозирует жесткие меры со стороны президента и смену акимов
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Среди всех последних катастроф и бедствий нынешние потопы - что-то из ряда вон выходящее, написал в своем Telegram-канале политолог Уразгали Сельтеев.
Абсолютно непонятно, как можно было прошляпить такие базовые хозяйственные вопросы. По всей видимости, глава государства примет очень жесткие меры. Возможно, не сразу, но корпус акимов кардинально обновится. Многие не оправдывали ожидания ни жителей, ни центральной власти", - заявил Сельтеев.
По его мнению, на региональном уровне необходимы глубокие и детальные политические реформы.
Кажется, не все областные элиты поняли, что правила политического долголетия значительно меняются: недостаточно просто отчитываться о проделанной работе. Нужно реально контролировать ситуацию 24/7 и не допускать подобных провалов", - подчеркнул политолог.
Он добавил, что региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон.
Там, где сегодня паводковые ЧС, депутаты маслихатов самоустранились, затаились, их будто не существует. А "проспавшие" акимы в большинстве своем имитируют запоздалые "антикризисные" шаги, сопровождаемые нелепым самопиаром", - пишет Сельтеев.
По его словам, за провалы с катастрофическими последствиями чиновники обычно отделываются выговорами либо временным отстранением "сакральной жертвы".
Соответственно, у госуправленцев абсолютно нет мотивации менять управленческие подходы, нет необходимости думать о персональной ответственности ввиду отсутствия серьезных санкций за совершенные деяния, нет стремления стараться что-то улучшить и вообще ориентироваться на развитие. Другими словами, в регионах старые механизмы функционирования госаппарата не работают. Прежняя управленческая культура себя изжила. В том числе поэтому растет число аварий и катастроф", - поясняет автор публикации.
Он предположил, что, если коммунальное хозяйство в регионах и дальше будет сыпаться такими темпами, это приведет к более глубокой деформации системообразующих основ государственности.
Напомним, из-за паводков в Казахстане эвакуированы уже свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС.
Премьер-министр Казахстана назвал нынешние паводки самыми масштабными за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
29.03.2024, 17:09 98451
Сократить сроки содержания животных в отловах, а после умерщвлять их предложил мажилисмен
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Мархабат Жайымбетов предложил сократить сроки содержания животных в отловах с 15 до 5 и с 60 до 30 дней, а затем убивать их с помощью эвтаназии.
Предложение мажилисмен озвучил во время презентации поправок в законопроект "Об ответственном обращении с животными". По его мнению, содержание бродячих животных в отловах 15 и 60 дней обходится дорого.
Он привел в пример опыт разных стран.
Если взять английское законодательство, то бродячие собаки после отлова без хозяина содержатся только 7 дней, затем подвергаются эвтаназии. В Японии 25 тыс. собак подверглись эвтаназии. В Австралии дается пища с добавкой яда. В Израиле 30% отловленных собак идут на эвтаназию", - заявил мажилисмен.
В ответ на предложение депутата заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким заявил, что вопрос следует рассмотреть в рамках рабочей группы.
Ранее планируемые меры по убийству бродячих животных прокомментировал глава Минэкологии.
Напомним, зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте.
Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам его планируют прекратить. В общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
Напомним, в начале марта в Мангистауской области близ села Батыр был обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак. Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
29.03.2024, 08:26 117241
Ураган в Алматы: сколько деревьев упало на автомобили
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 28 марта в Алматы резко ухудшилась погода - сильный порывистый ветер скоростью до 18-24 метров секунду сопровождался проливным дождем. В акимате и ДЧС города рассказали о последствиях урагана.
Как сообщили в департаменте по ЧС, поступило 13 сообщений от жителей о падении деревьев на автомашины. Кроме того, два дерева упали на строения и три - на газопроводы.
По данным акимата, всего в городе было зафиксировано падение 26 деревьев.
В случае падения деревьев на автомашину необходимо вызвать патруль дорожной полиции для фиксации факта падения дерева и составления схемы происшествия. Для возмещения нанесенного ущерба необходимо произвести оценку стоимости ущерба. Вместе с тем для определения лица, ответственного за возмещение нанесенного ущерба, рекомендуется провести досудебную претензионную работу путем направления запросов в государственные органы и в дальнейшем, в случае необходимости, обратиться с исковым заявлением о взыскании суммы ущерба в суд", - сообщили в городском акимате.
Также, по информации ДЧС, произошло 38 локальных подтоплений дворов частных домов и на отдельных участках четырех улиц.
До утра 29 марта все участки очищены, упавшие деревья распилены и вывезены. В ночной период обеспечен беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям. Очищены все арычные переходы, места локальных подтоплений устранены силами 344 единиц спецтехники и 163 дорожных рабочих. Для предупреждения подтоплений на опасных участках использовано 953 единицы мешкотары с инертными материалами", - отметили в акимате.
Также из-за неблагоприятных погодных условий по сетям АЖК за ночной период было 25 отключений, электроснабжение полностью восстановлено.
По линии АО "КазТрансГаз Аймак" произошло два отключения в связи с падением деревьев, ведутся работы по восстановлению.
Также в результате порывистого ветра произошел срыв фрагмента кровли со школы № 132 в микрорайоне Аксай-4 и частного колледжа строительства и менеджмента в Бостандыкском районе.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 марта и 30 марта в Алматы ожидается дождь.
29.03.2024, 08:09 109816
Посольство РК в Украине рекомендует казахстанцам покинуть Одессу и Харьков
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области, говорится в сообщении посольства.
Для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна", - отметили в посольстве.
Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.
Контактные номера консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях) +380673470408.
28.03.2024, 20:28 118276
Алматинцев предупредили об аварийных отключениях электричества
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погоды в Алматы возможны аварийные отключения электричества, в том числе и на линиях наружного освещения, сообщает пресс-служба акимата города.
Аварийные бригады "Алматы Қала Жарық" и "Алатау Жарық Компаниясы" работают в усиленном режиме. Дежурные бригады оперативно реагируют на все обращения и работают над скорейшим устранением неполадок", - сообщили в акимате.
В целях оперативного предоставления информации относительно причины перебоев электроснабжения рекомендуем обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону 356-99-99. В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8771-718-24-39, 8771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 "Алматы Қала Жарық".
Диспетчерские пункты работают круглосуточно.
Напомним, вечером 28 марта в Алматы усилился ветер, началась гроза и полил сильный дождь. По информации "2ГИС", в Алматы, как в центре, так и на окраинах, образовались пробки до 10 баллов. В Международном аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов.
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