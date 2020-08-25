Караганда. 24 августа. Kazakhstan Today - 200 школьников Карагандинской области прошли во второй тур республиканской олимпиады Myn bala, передает Kazakhstan Today.

В рамках инициативы Елбасы "Ел Умiтi" в этом году впервые проходит Республиканская национальная олимпиада Myn bala. Проект направлен на ежегодное выявление тысячи наиболее способных учеников 5-х и 6-х классов из сельской местности для получения возможности обучения в лучших школах страны. Организатор олимпиады - фонд "Академия Елбасы".

21 августа состоялся второй областной этап Республиканской национальной олимпиады Myn bala. В Карагандинской области участие в первом туре приняли 8 320 учащихся. Во второй прошли 200 школьников, а соревновались 170 из них.

Олимпиада проходила на базе ХБН НИШ Караганды, опорной школы №9 Жезказгана, средней школы имени Б. Амалбекова в Жанааркинском районе и в Центре детей и юношества Каркаралинска. Всем участникам второго тура будет предоставлен бесплатный доступ к курсам на развивающей онлайн-платформе El Umiti для дальнейшего обучения.

Тысяче победителей республиканского этапа олимпиады Myn bala будет предложено обучение в специализированных школах для одарённых детей, сообщили в областном акимате.

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