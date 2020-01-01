Гороскоп на 2020 год Крысы по знаку зодиака

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - 2020 год по восточному календарю будет годом Белой Металлической Крысы. Этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа и именно поэтому год Крысы считается значимым абсолютно для всех знаков как восточного, так и западного зодиака.

Белая Крыса оценит заслуги всех знаков зодиака за прошедшие 12 лет и раздаст каждому новые задания на будущий цикл гороскопа. Впереди нас ожидает год, в который необходимо наметить планы на ближайшую дюжину лет, проложить маршрут к новой прекрасной и счастливой жизни.

Гороскоп 2020 - что ждать в год Белой Крысы

Стихия Металла и целеустремленность символа 2020 года принесут множество приятных сюрпризов всем знакам зодиака. 25 января 2020 года мы распрощаемся с полюбившейся нам желтой хрюшкой и встретим Белую Металлическую Крысу.

Буквально с первого же дня мы заметим глобальные перемены как в личной жизни, так и в окружающем мире, ведь стихия и цвет новой хозяйки года кардинально отличается от предыдущих властителей. И если в начале своего года Белая Крыса (или мышь, как вам больше нравится), будет вести себя осторожно и осмотрительно, принюхиваясь к своим владениям, то уже в первый весенний месяц она возьмет все дела в свои сильные когтистые лапки и, возможно, удивит нас своими мудрыми, но, порой, неожиданными решениями.

В год Белой Металлической Крысы главное не проявлять лени и слабости, действовать напористо и самоуверенно. И тогда Крыса, почувствовав родственную душу, поможет добиться грандиозных успехов даже в самых сложных делах. Однако помните, что Металлическая Крыса - сильное и независимое животное. Она не потерпит, если вы пустите дела на самотек и будете надеяться только лишь на подарки судьбы.

В отличии от западного мира, где крыса считается вредителем и разносчиком разнообразных болезней, на востоке, а в частности в Китае, это священное животное, которое символизирует храбрость, хитрость и способность любыми путями добиваться поставленных целей. Так что 2020 год Крысы станет крайне удачным годом для людей амбициозных и целеустремленных.

В год Металлической Крысы приветствуется любая работа, которую вы делаете с удовольствием, а если труд еще и связан с творчеством, то, Крыса, как говорится, дает вам карт-бланш. Работа, наконец, принесет все то, что вы с нетерпением ждали в уходящем году - карьерный рост, признание заслуг, материальное удовлетворение.

Так как Крыса это первый знак восточного гороскопа, она также благоприятно отнесется к смене рода деятельности - везение и удача будут преследовать вас на нновом поприще.

Финансовая ситуация в год Белой Крысы будет неторопливо, но уверенно улучшаться. Маловероятно что вы сумеете накопить на собственный остров, но на неделю-другую летнего отдыха в теплых краях отложить удастся точно. Крыса благосклонно относится к тем людям, которые инвестируют средства в собственные эмоции. Так что если вы любитель путешествовать - гороскоп на 2020 год дает вам зеленый свет.

Предлагаем вам ознакомиться с подробным гороскопом на 2020 год Белой Металлической Крысы для каждого знака зодиака.

Гороскоп на 2020 год Рыбы

В новый 2020 год Рыбы влетят на волне романтики и весь январь будут пожинать плоды своего "зверского" обаяния. У "окольцованных" представителей знака в личной жизни наступит полная гармония. В семье воцарится атмосфера понимания и поддержки: можно смело рассчитывать, что даже в самых сложных ситуациях близкие люди помогут как минимум морально. Одиноким же Рыбам в первом квартале следует быть более внимательными — возможно, среди окружения обнаружится именно тот человек, с кем можно построить крепкие отношения.

Бурное начало года — это, конечно, прекрасно, но в первой половине года вы рискуете подустать. Даже если вам кажется, будто все в порядке, внимательно прислушивайтесь к организму и не забудьте пропить курс витаминов: ваш иммунитет ослаб, поэтому есть риск подхватить какую-нибудь неприятную долгоиграющую простуду. Также в этот период стоит быть терпеливее к родным. Да, они могут "чудить", но ваша задача — не обращать внимания на мелкие бытовые проблемы и не придираться к близким по пустякам. Даже невинные, на первый взгляд, упреки чреваты несоизмеримых размеров конфликтами вплоть до развода, раздела имущества или прекращения общения на долгие годы.

Во вторую половина Года Металлической Крысы для Рыб наступит лучшее время! Именно сейчас можно рисковать и совершать все, на что раньше не хватало смелости. Если вы давно раздумывали над радикальной сменой имиджа, мечтали станцевать на пилоне, фантазировали, как продаете квартиру и покупаете дом, грезили о признании в любви соседу(-ке), надеялись, что однажды уволитесь и начнете собственный бизнес, — то вот он, ваш звездный час! Он настал! Рискуйте — эффект будет поразительным, причем как бы ни повернулось дело, вы в любом случае выйдете из эпохи перемен победителем.

В конце осени звезды обещают Рыбам подъем душевных и физических сил. Вы будете просто фонтанировать идеями, которые так и хочется воплотить в жизнь. Притормозите: хвататься за все одновременно — путь к провалу. Выберите две-три самые важные сферы и сконцентрируйтесь только на них. В середине декабря возможно ослабление нервной системы, и это после столь бурного года неудивительно. Проведите остаток месяца в тишине, избегая людных мест и шумных компаний.

Гороскоп на 2020 год Водолей

Загадав за новогодним столом желание, уже в середине января 2020 года вы обнаружите, что оно... сбылось! От неожиданности вы можете не сразу сообразить, что делать с привалившим счастьем и о чем мечтать оставшиеся 11 месяцев. Между тем важно сосредоточиться на новых планах, ведь начало года — один из самых благоприятных периодов в астрологической карте Водолеев, когда нужно постараться ухватить удачу за хвост. Купите лотерейный билет, сделайте предложение руки и сердца, вложите деньги в недвижимость, смените работу... Можно выполнять эти пункты по отдельности, а можно и все сразу — вам повезет.

Напористость и инициативность смело проявляйте до начала весны: Фортуна однозначно на вашей стороне. Но в марте стоит снизить обороты. Как бы вы ни фонтанировали энергией в предыдущий период, вас все равно не хватило на всех. В итоге к началу лета могут наметиться конфликты как на работе, так и дома. Все проблемы звезды советуют решить одним махом, укатив ненадолго из города, а то и из страны. Поездка обещает интересные и перспективные знакомства, которые помогут сгладить углы в деловом и личном общении.

Вторая половина Года Металлической Крысы будет насыщена переменами в рабочей сфере. Данный период несёт шанс на смену сферы деятельности. Если решитесь, не нужно уходить по-английски — то есть молча, и тем более по-французски — то есть уничтожив за собой все мосты. Рассчитайтесь на прежнем месте с долгами, обрубите все "хвосты", выполните все предусмотренные рабочим договором обязанности, а на прощание подарите коллегам большой вкусный торт, чтобы сделать расставание "сладким". Старые контакты вам еще пригодятся, сохраните максимально теплые отношения.

В декабре на первый план выйдут друзья. Наслаждаясь совместным шопингом или посиделками, не забывайте, что все хорошо в меру. Ежедневные отлучки из дома могут вызвать приступы ревности у второй половины, грозящие перерасти в грандиозный скандал. Чтобы не допустить ахтунга, пару раз пригласите спутника(-цу) в вашу дружескую компанию. И тогда во все сферы вашей жизни вернется благодать. А именно это — самое важное для подготовки к Новому году.

Гороскоп на 2020 год Козерог

Начало нового 2020 года озадачит Козерогов довольно странной на фоне сплошных праздников и лени жаждой знаний. Не сопротивляйтесь порыву и не стесняйтесь сидеть с учебником даже за праздничным столом: покровитель наступающего года знает, к чему вас толкает. Когда во второй половине февраля вам выпадет шанс радикально изменить жизнь к лучшему, именно наука, постигнутая посреди шумного веселья, станет вашим козырем. Ну а до тех пор потребуются усидчивость, чувство юмора (чтобы отбиваться от смеющихся над "ботаном" друзей) и терпение, дабы не ввязаться в конфликт с жалующейся на невнимание "половинкой".

В первой половине года ситуация с финансами, несколько напряженная, стабилизируется к началу лета. Вполне реальны повышение оклада, появление дополнительного источника дохода или новые выгодные контракты. В остальном же астрологи рекомендуют быть готовым к небольшой жизненной турбулентности. Вас будут захлестывать эмоции (причем иногда на пустом месте), а события начнут разворачиваться по слабо предсказуемому сценарию. Постарайтесь держать себя в руках и выпускать лишний пар на активных тренировках, тихих долгих прогулках или, в крайнем случае, всхлипывая в плечо близкому человеку. Особенно внимательно к здоровью стоит отнестись Козерогам, имеющим проблемы с желудком или давлением.

Вторая половина Года Металлической Крысы пройдет спокойнее, но все равно не даст заскучать. На любовном поприще возможны бурные ссоры, однако и сладкие примирения. В деловой сфере — сложности с партнерами, но и щедрые вознаграждения. В коллективе — конфликты с коллегами, зато полное взаимопонимание с начальством. Чтобы сойти с этих "американских горок" твердой походкой и победителем, проявляйте сдержанность, не сплетничайте, не жалуйтесь. И к середине осени к вам вернется полная гармония с миром.

В конце года Козероги немного выбьются из сил, но звезды настаивают: еще не время наслаждаться отдыхом. Даже если очень хочется отложить решение всех проблем подальше, не поддавайтесь искушению. Не расставите точки над "i" в декабре — незавершенные дела подпортят вам несколько месяцев нового года. А вот если пересилите себя, все узлы распутаются на удивление легко и быстро. Настроение поднимут подарки от близких, которых будет неожиданно много и самых разных.

Гороскоп на 2020 год Стрелец

Начало нового 2020 года рискует начаться с головоломки под названием "Где взять денег?". Виной финансовой нестабильности, скорее всего, окажутся затянувшиеся праздники с застольями и вашей неумеренной щедростью в плане подарков — как себе и друзьям, так и малознакомым людям, на которых захочется произвести впечатление. Только не паникуйте и не пытайтесь уволиться, чтобы окунуться в более финансово "вкусный", на первый взгляд, проект: одно резкое движение — и вот вы уже без старой работы, да и новая куда-то испарилась.

Первой половина года потребуют от вас недюжинных организаторских способностей. Чтобы решить поставленные задачи максимально эффективно и в короткий срок, придется взять на себя роль командира — как на работе, так и дома. Главное — ласково улыбайтесь и вовремя прикусывайте язык: язвительные замечания и критика могут сильно задеть коллег и близких, что явно не пойдет на пользу делу.

Во вторую половину Года Металлической Крысы на работе наметится легкий простой, но как бы ни было скучно, это не отразится на вашем кошельке. А вот дома начнут сгущаться тучи. Ваше витание в облаках в первой половине года не осталось незамеченным, и "половина" в категоричной форме потребует внимания. Постарайтесь как можно быстрее удовлетворить спутника жизни, иначе конфликт рискует приобрести катастрофические масштабы.

Если вы все сделаете правильно, к середине осени в ваш дом вернется гармония. Доброжелательная атмосфера позволит расслабиться и сбавить темп. Это идеальное время для планирования будущего, и стоит им воспользоваться, потому что на традиционный период постройки планов — декабрь — у вас вновь намечена веселая полоса препятствий. Возможны срывы графиков, мелкие аварии в быту, поломка техники, обнаружение брака в товарах... Спокойствие, только спокойствие! Квест, то есть год, подходит к финалу, и закончится он обещанным большим сюрпризом. Предложение руки и сердца, ключи от квартиры, вид на жительство в другой стране, долгожданная беременность... В конце декабря даже у самой большой мечты появляются шансы на "сбычу". Мечтайте!

Гороскоп на 2020 год Скорпион

Начало нового 2020 года заставит сконцентрироваться на решении финансовых проблем (к слову, необязательно своих) и выяснении отношений с окружающими. Удивительно, но напряженные диалоги с легкими признаками скандала даже доставят вам удовольствие, ведь вы, Скорпионы, — любители поотстаивать справедливость. Взбодрившись таким неожиданным образом, в конце января вы, скорее всего, приступите к реализации некоего долгожданного бизнес-проекта. Вас ждут командировки, деловые встречи и знакомства, а также вдохновляющие корпоративные вечеринки.

В первой половине года, начиная с января увлечение работой слегка понизит градус в личной жизни, но уже в начале весны трудовая активность замедлится и вы легко сможете вернуть романтику в отношения с партнером. Большие кошки, которые гуляют сами по себе, найдут наконец пару. Однако, как бы феерично ни складывались новые отношения, постарайтесь не думать о свадьбе. Начнете форсировать события — рискуете спугнуть предмет своего обожания и упустить шанс на долгосрочные отношения.

Во вторую половину Года Металлической Крысы на первое место выйдет семья. Которая, увы, будет не только радовать, но и огорчать. Больше всего хлопот доставят пожилые родственники — они не захотят идти даже на малейшие уступки. Ответьте на их упрямство повышенной заботой и внимательностью — и контакт будет найден. В начале лета стоит ограничивать физические нагрузки и не переутомляться на работе, зато можно позволить себе пару дополнительных кусочков тортика: лишние калории сгорят без следа.

В начале декабря Скорпионам внезапно станет скучно. Это может толкнуть на авантюры. Не сказать, что данная затея окажется неудачной, но удовлетворение от ее результатов вы вряд ли получите. Лучшим выходом из ситуации станет учеба. Даже если вам далеко за ..., получение новых знаний поможет разнообразить жизнь и повысить уровень благосостояния. Сердечные дела порадуют стабильностью, а дети — самостоятельностью. Если давно мечтали о домашнем питомце, но боялись реализовать свои планы — дерзайте: приобретете настоящего друга, который наградит вас любовью и преданностью.

Гороскоп на 2020 год Весы

Вы славно потрудились в конце 2019 года — не только на работе, но и над собой, и в январе 2020 года окружающие по достоинству оценят ваши привлекательность, остроумие и деловые качества. Наслаждайтесь заслуженной репутацией, но не забывайте трудиться над тем, чтобы поддерживать достигнутый уровень. Для этого постарайтесь не задавать лишних вопросов, не навязывать свое мнение и, конечно, заботиться о здоровье и внешности. В середине зимы судьба приготовила вам сюрприз в виде старого знакомого, который неожиданно возникнет с интересным предложением — деловым или личным. Соглашаться или нет — решать вам, но помните: все новое — всегда хорошо забытое старое.

В первой половине года вас ждут подарки, поездки, встречи, признания и интригующие предложения. К сожалению, всплеск эмоций грозит опустошить вас до дна. Чтобы избежать кризиса, который может случиться весной, постарайтесь немного отрешиться от текущих дел. Представьте, что вы — не главное действующее лицо в вашей жизни, а сторонний наблюдатель. Конечно, можете радоваться и огорчаться, но не более чем наблюдая за героем любимого фильма. Только не забывайте снимать эту маску перед любимым человеком: искренние эмоции на личном фронте станут благом и для вас, и для отношений.

Вторую половину Года Металлической Крысы многие Весы начнут с раздумий о том, не ошиблись ли они в выборе профессии. Не волнуйтесь: проблемы на работе временны и вовсе не означают, что вы плохой специалист. Уже к концу лета вы будете буквально фонтанировать новыми идеями. Если убедите начальство реализовать хотя бы одну вашу задумку — заложите основы весьма безбедного существования на годы вперед. В личной жизни тоже есть над чем поразмышлять. Одинокие Весы обнаружат, что партнеры меняются неприлично часто, а семейные спохватятся, потому как отношения с любимым человеком стали более прохладными. Ситуацию нужно решать оперативно и кардинально, иначе на горизонте замаячит одиночество, которое Весы переносят с большим трудом.

В декабре Весы будут вести спокойную, размеренную жизнь и много времени уделять самосовершенствованию. Есть вероятность, что друзья и родственники не поймут вашу углубленность в себя и начнут отдаляться. Лучший выход из ситуации — новое общее дело, в котором вам с близкими стоит участвовать на равных. Речь необязательно о бизнесе. Запишитесь вместе в спортзал, на актерские курсы, в школу молодых отцов или любой другой клуб по интересам. Тем Весам, кто еще не обрел спутника жизни, нужно быть внимательными — в конце года вы получите более чем прозрачную подсказку, где именно искать своего (свою) единственного(-ую).

Гороскоп на 2020 год Дева

Начало нового 2020 года запомнится вам множеством впечатлений, которые будут сыпаться буквально изо всех щелей. Тут вам и новые книги, и путешествия, и знакомства, и неожиданные прозрения. Немудрено, что уже к середине января вы ощутите легкую усталость и даже грусть — от того, что ваша жизнь не такая, о какой вы мечтали. В этот момент важно дать себе чуть передохнуть, ограничив количество дел и контактов. Но не затягивайте релакс: конец января и февраль — не время расслабляться и сбавлять обороты! Звезды сулят вам возможность карьерного рывка, поэтому нужно оставаться в форме.

В первой половине года заставит понервничать. Внезапно окружающие потребуют особого внимания: начиная от детей, которые вдруг перестанут слушаться, и заканчивая соседями, зачастившими в гости или, положим, с потопами (не дай бог). Ищите спасение в работе. А за ее пределами все со временем наладится само собой. Одиноким Девам звезды дарят надежду на приятное знакомство. Особенно внимательно прислушивайтесь к сердцу в последнюю неделю мая: ваш суженый(-ая) где-то совсем рядом.

Вторая половина Года Металлической Крысы начнется не совсем удачно. Виной всему, скорее всего, станут ваши же собственные иллюзии, которые заставили поверить в то, чего нет и быть не может. А в результате — стресс и разочарование. Возьмите себя в руки, снимите розовые очки и трезво оцените, насколько сильно реальность расходится с придуманным миром и что нужно сделать, чтобы сократить дистанцию. Поддержку ищите у старых друзей, а энергию черпайте в природе и размышлениях. Развеяться поможет небольшое путешествие, которое лучше совершить в компании дальнего родственника или некогда близкого человека, с которым вы по разным причинам давно не виделись.

Конец ноября и декабрь ожидаются достаточно бурными. Вас ждет аврал на работе, а вместе с тем — неожиданный служебный роман, который послужит источником вдохновения, но в то же время заставит понервничать "окольцованных" Дев. Выводы, стоит ли игра свеч, делать рано. Просто продержитесь до праздников без выяснений отношений и положитесь на собственную интуицию: именно она укажет правильный путь.

Гороскоп на 2020 год Лев

Начало нового 2020 года Львы встретят в привычном для них амплуа роковых красавцев/красавиц. Представители противоположного пола будут слетаться к вам косяками — причем, что характерно, без всяких усилий с вашей стороны. При этом сами Львы в январе ни на йоту не потеряют трезвости ума и ясности рассудка. И это хорошо. Улыбнувшись в нужное время нужному человеку, вы имеете шанс сделать головокружительный рывок в карьере, так что улыбайтесь почаще.

В первой половине года Львам придется показать зубы. Кое-кто из коллег пожелает воспользоваться вашей безотказностью в своих целях, и его придется решительно ставить на место. У ситуации будет неожиданный побочный эффект: свидетелем борьбы окажется начальство, и оно по достоинству оценит ваше умение постоять за себя. Звезды советуют: смело требуйте от удивленного шефа повышения зарплаты и дополнительный отпуск — все получите.

Во второй половине Года Металлической Крысы у Львов появится цель, на достижение которой они будут работать долгое время. Придется пожертвовать свободным временем и отказаться от развлечений. Но вы легко перенесете отсутствие отдыха благодаря крепкому здоровью и терпению. В операциях с недвижимостью можете позволить себе небольшой риск — он оправдается. Дополнительные хлопоты принесут пожилые родственники, у которых возможно ухудшение здоровья.

Конец года ожидается спокойным и размеренным. С непривычки вы начнете регулярно порываться ускорить темп, схватившись то за дополнительную работу, то за какие-то сверхобязательства перед близкими. Но новые узлы будут распутываться с поразительной легкостью, поэтому придется не просто смириться с неторопливым, даже замедленным существованием, но и научиться получать от него удовольствие. Это позволит отчетливо увидеть картину вашей жизни и понять, чего конкретно вам не хватает для полного счастья. Смело записывайте задачки на следующий год — чем подробнее будет зафиксирован этот план, тем выше шансы на его исполнение.

Гороскоп на 2020 год Рак

Если бы уважаемые Раки могли забыть о собственном статусе и реноме, в январе 2020 года они однозначно передвигались бы только бегом. Потому что в данный период их энергия начнет бить ключом, После праздничного расслабона эти перемены будут особенно заметны. Ваше "сияние" по достоинству оценят представители противоположного пола, что станет дополнительным источником сил. Однако не стоит испытывать организм на прочность переизбытком впечатлений и общения: откажитесь от поездок, особенно дальних, и ежедневных вечеринок.

Выражение "ни то, ни се" (а именно так могут пойти дела в первой половине года) оптимизма, конечно, не внушает. Но звезды никогда не ставят однозначный диагноз — только намекают. Ваше право намек не понять и воспринимать все происходящее с юмором. Тогда серые будни заиграют яркими красками, среди которых особенно будут заметны сияющие "пятна" карьерных успехов. Возможен дополнительный доход в виде премии или дорогого подарка. Ну и здоровье порадует стабильностью.

Со второй половины Года Металлической Крысы удача опять начнет улыбаться вам во все тридцать два. Это плодотворное время с одинаковым успехом можно использовать как для научной деятельности и начала новых деловых проектов, так и для того, чтобы заняться самосовершенствованием.

В последний месяц года для вас наступит долгожданное время перемен. В декабре вы можете перейти на новое место работы, радикально сменить имидж, затеять ремонт, с восторгом начать ходить в спортивный клуб и даже уйти от давнего партнера. Звезды дают карт-бланш на все, обещают полную поддержку и даже гарантируют подстелить соломки: если вы впоследствии разочаруетесь в своем решении, у вас будет шанс все вернуть назад.

Гороскоп на 2020 год Близнецы

В январе 2020 года вашим девизом станет фраза: "Ни дня без знакомства". И дело не в том, что у Близнецов наметился дефицит общения. Просто жизнь начнет постоянно сталкивать вас с самыми необычными и интересными людьми, каких только можно представить. Не спешите использовать новые связи в своих целях (хоть искушение и будет, ведь некоторые из них могут помочь в решении ваших давнишних проблем). Пока собирайте информацию и укрепляйте отношения мелкими, но приятными знаками внимания.

В первой половине года на Близнецов посыплются рабочие предложения, от обилия и "вкусности" которых может закружиться голова. Звезды в этом вопросе весьма консервативны и советуют штурмовать новые горизонты с осторожностью, маленькими шажками, сохраняя готовность отпрыгнуть назад. Такая ситуация продлится до второй половины 2020 года: перспективы откроются и на старом месте, и этот вариант является практически беспроигрышным.

Во второй половине Года Металлической Крысы в личной жизни у вас будут царить стабильность и предсказуемость. Возможно, к сентябрю некоторых Близнецов такая размеренная жизнь начнет напрягать и им захочется страстей. Прежде чем нырять в омут нового романа, хорошенько все взвесьте: если ваши проделки откроются, возможен крупный конфликт с постоянным партнером, вплоть до разрыва. Поэтому астрологи предлагают не кружить себе и другим голову внебрачными страстями, а потратить время на себя. Займитесь здоровьем, имиджем, самообразованием — в общем, осуществите свои мечты.

В ноябре — начале декабря наступит пора проявить организаторские способности. Не бойтесь ответственности — и в декабре появится шанс закрутить дело, поражающее своим размахом и потенциальными прибылями. Вопреки традиции, можете итоги не подводить: до финала во всех процессах, начатых вами в этом году, еще ой как далеко.

Гороскоп на 2020 год Телец

В январе 2020 года Тельцы превратятся в бескомпромиссных бизнесменов и большую часть времени и сил будут отдавать разработке крупных "многоходовых" финансовых операций. Деловой настрой улетучится из головы лишь в одном случае — если партнер предложит романтическое путешествие. Соглашайтесь, ведь для любви и поездок зимний период благоприятен, а бизнесу пока что не сулит ничего особенно выдающегося. Чтобы не испортить второй (первый, пятый) медовый месяц недомоганиями, отнеситесь внимательнее к своему здоровью: то, что раньше "проходило само", на этот раз может потребовать консультации специалиста.

Первая половина года будет богата на приятные бонусы: ваш активный труд в начале года принесет плоды в виде конкретных цифр на банковском счету. Не выпускайте хвост Птицы удачи из рук и поищите, куда бы выгодно вложить полученные суммы. Звезды обещают успех в операциях с недвижимостью, ремонте, общественной деятельности. Времени на романтику не останется совсем, но не волнуйтесь: на семейной жизни это никак не скажется. По стечению обстоятельств ваш партнер тоже сосредоточится на чем-то, не касающемся дел сердечных, так что в доме воцарится гармония.

Во второй половина Года Металлической Крысы у вас внезапно обострится чувство справедливости, которое начнет подталкивать к правдоискательству и прямолинейности. Инициатива, безусловно, похвальная, однако точно не во всех сферах жизни. Например, в семье, учебном заведении ребенка или с соседями номер не сработает: окружающие будут категорически отказываться признавать вашу правоту и пойдут на конфликт. Так что, ограничившись выяснением отношений в рабочем поле, вы найдете золотую середину.

Еще вчера было лето, а сегодня за окном идет снег..." В декабре подобные мысли приведут вас к выводу, что все вокруг меняется слишком быстро и нет смысла следить за всем. Не расслабляйтесь! От умения находить и замечать что-то новое, в том числе заводить полезные знакомства, зависит ваше благополучие в следующем году.

Гороскоп на 2020 год Овен

Начало нового 2020 года Овны проведут в открытиях — не исключено, у что вы обнаружите у себя неожиданный талант или не совсем стандартные желания. Звезды советуют отнестись к "находкам" со всей серьезностью: благодаря им у вас появится шанс в корне изменить свою жизнь, наполнив ее свежими удовольствиями. В феврале лучше взять небольшой отпуск и отдохнуть: самоанализ и внезапные озарения, которые случились в прошлом месяце, требуют больших затрат энергии, а ее запасы у вас практически исчерпаны. К тому же в скором времени Крыса откроет перед вами возможности для карьерного роста и самореализации, и нужно суметь ими воспользоваться. Так что тело и дух должны быть в тонусе.

В первой половине года повышенного внимания потребуют пожилые родственники: возможны разногласия и потеря взаимопонимания. Звезды предлагают интересный способ навести мосты — привлечь родных людей к бизнесу. Совершенно неожиданно "старики" могут оказаться весьма полезны, как минимум по части идей. Это позволит погасить зарождающийся конфликт, а еще освободит вам немного времени для занятий спортом или творчеством.

Вторая половина Года Металлической Крысы будет насыщена событиями, и к этому нужно подготовиться, устроив себе отпуск в июле. Иначе тайная любовь, дополнительный источник доходов, новое хобби и активная общественная деятельность, которые, скорее всего, ожидают вас в этот период, приведут к нервному истощению.

В декабре 2020 года вас ждет калейдоскоп дружеских встреч и светских мероприятий. Обилие новых знакомств доставит удовольствие и принесет пользу — вы обзаведетесь новыми бизнес-знакомствами или получите выгодное предложение по работе. Однако гастрономические изыски, без которых такого рода события не обходятся, могут выйти вам боком. В прямом смысле: во второй половине декабря есть риск обнаружить, что на вас не сходятся любимые джинсы. Не ждите 1 января, чтобы изменить образ жизни: пересмотрите его ровно в тот момент, когда заметили неладное.

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