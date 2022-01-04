В ЗКО жители 20 поселков остаются без электричества

УРАЛЬСК. 3 ЯНВАРЯ - На 3 января без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов в восьми районах области, а это порядка 2219 абонентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", электричество отсутствует в следующих населённых пунктах:
- район Байтерек, поселки Чесноково - 20 абонентов, Приуральный - 172 абонента, Аккайнар - 15 абонентов и Карпово - 27 абонентов;
- Теректинский район, поселки Дуана - 30 абонентов и Донецк 44 абонента;
- Таскалинский район, поселки Родник - 136 абонентов, Белугино - 123 абонента, Джемчин - 120 абонентов, Кузнецово - 61 абонент, Красненький - 50 абонентов;
- Каратобинский район, поселки Кособа - 15 абонентов, Косколь и Егиндыкуль - 556 абонентов, Шалгын - 59 абонентов;
- Жанибекский район, поселок Камысты - 309 абонентов;
- Сырымский район, поселок Жамбыл - 47 абонентов;
- Шынгырлауский район, поселки Алмазный и Сегизсай - 190 абонентов;
- Жангалинский район, поселок Кыркопа - 245 абонентов.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами ТОО "ЗапКазРЭК", а это 60 работников и 15 единиц техники.
В конце декабря 2021 года стало известно, что Казахстан будет импортировать электроэнергию из России еще ближайшие 5 лет. В 2022 году планируется импортировать до 1000 мегаватт электроэнергии из России. В Минэнерго отметили, что энергетическая отрасль достаточно инерционная, то есть строительство любой станции занимает не менее 4-5 лет, и в этой связи 4-5 лет мы будем импортировать электроэнергию.