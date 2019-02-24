20 февраля состоится отчетная встреча акима Алматы перед населением

Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - 20 февраля, в 10.00, состоится отчетная встреча акима города Алматы перед населением, передает Kazakhstan Today.

"В ходе отчетной встречи аким города подведет итоги года, ответит на вопросы, а также расскажет о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию мегаполиса", - сообщили в городском акимате.

Для удобства горожан в день отчетной встречи будет организован специальный Call–центр. Кроме того, встреча будет освещаться в прямом эфире на сайте almaty.gov.kz и официальных аккаунтах акимата Алматы в социальных сетях.

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