Шлюз Электронного правительства будет недоступен с 21 по 23 марта

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана сообщил о проведении технических работ на шлюзе Электронного правительства, передает Kazakhstan Today.
С 14.00 21 марта до 06.00 22 марта и с 09.00 до 23.00 часов 23 марта 2019 года в связи с проведением технических работ шлюз Электронного правительства будет недоступен, в связи с чем в указанный период онлайн-платежи (платежи в реальном времени) в ИС АСТАНА-1 поступать не будут. Таким образом, для своевременного выпуска ДТ, подаваемых в указанный период, рекомендуем заблаговременно перечислить денежные средства на лицевые счета", - предупредили в ведомстве.
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