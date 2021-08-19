21 водитель пожизненно лишен прав в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 АВГУСТА - 21 североказахстанец лишен пожизненно водительских прав за езду в нетрезвом виде, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента дорожной полиции, всего с начала года на дорогах Северо-Казахстанской области за пьяную езду задержали более 700 водителей. В 44 случаях задержанные водители уже были лишены прав за подобное вождение.

Несмотря на ужесточение наказания, для некоторых принимаемые меры не становятся уроком. На этой неделе в Тайыншинском районе задержан 38-летний водитель, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Два года назад он был лишен водительских прав сроком на пять лет".

В настоящее время в суд направлены на рассмотрение материалы по 11 аналогичным фактам. В отношении 21 североказахстанца уже вынесены приговоры. Все они пожизненно лишены прав на управление транспортом. В 8 случаях нетрезвые лихачи приговорены к лишению свободы, минимальный срок из которых - 6 месяцев. Другие получили ограничение свободы. Остальные происшествия находятся на стадии дознания.

В департаменте сообщили, что по вине пьяных водителей за 7 месяцев этого года в СКО произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и более 20 пострадали.

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