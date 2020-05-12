Карантин в Мангистауской области продлили до 25 мая

Актау. 11 мая. Kazakhstan Today - В Мангистауской области карантин продлен до 25 мая, передает Kazakhstan Today.

Карантин из-за коронавируса в Мангистауской области ввели с 3 апреля. Позже его пролонгировали до 30 апреля. Затем его вновь продлили до 11 мая, пишет портал "Лада"

В новом постановлении санитарного врача сообщается о продлении карантина и ограничительных мероприятий до 07.00 25 мая 2020 года.

1) До 25 мая запрещен въезд граждан в Мангистаускую область и выезд из Мангистауской области, за исключением автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

2) запрещается перемещение между городами, районами области, за исключением автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения (грузовые и легковые автомашины, перевозящие продукты питания, лекарственные средства, а также специализированные и служебные машины, задействованные в режиме ЧП);

3) выход на работу с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра с обязательным ношением маски - утром с 07.00 до 10.00 и вечером с 17.00 до 19.00 (при наличии справки с места работы);

Акиматам области, городов и районов, филиалу НПП "Атамекен", территориальным департаментам центральных государственных органов, правоохранительным, специальным органам, департаменту юстиции, филиалу Национального банка, департаменту обороны, департаменту внутренних дел, пограничной службе КНБ поручено обеспечить:

1) запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

2) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, фитнес-клубов и других объектов с массовым скоплением людей;

3) запрет деятельности религиозных объектов;

4) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и других объектов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

5) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения;

6) работу медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

7) работу продовольственных рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением режима работы с 10.00 до 17.00 согласно приложению 2 настоящего постановления;

8) работу непродовольственных магазинов площадью до 500 квадратных метров с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, временным ограничением режима работы с 10.00 до 17.00;

9) работу строительных магазинов, магазинов по реализации дачного инвентаря, оптики (магазины), цветочных магазинов, зоомагазинов, иных объектов, исключающих скопление, длительный и тесный контакт с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

10) работу станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, автосалонов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, график работы с 09.00 до 18.00 (по предварительной записи);

11) работу салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

12) работу бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима с графиком работы с 09.00 до 18.00;

13) работу объектов по оказанию услуг населению: объекты, оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, химчистки, прачечные и иные объекты, исключающие скопление и длительный и тесный контакт с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

14) соблюдение алгоритма работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы);

15) соблюдение алгоритма работы аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов;

16) соблюдение алгоритма работы организаций и работников, задействованных на весенних полевых работах;

17) деятельность государственных органов, офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом для 50 процентов сотрудников сохраняется дистанционная форма работы;

18) организации санитарно-карантинного контроля на блокпостах между регионами и внутри области;

19) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, в домах ребёнка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей-инвалидов, интернатного типа;

20) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банка, пост-терминалов;

21) дежурным группам в дошкольных организациях принимать детей (по предъявлению справки с места работы обоих родителей или опекунов и усыновителей) усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

22) работу образовательных центров, кружков (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия, отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

23) работу детских кабинетов коррекции (по предварительной записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), с отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

24) обеспечить работу центров обслуживания населения с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

25) обеспечить работу банков второго уровня с соблюдением социальной дистанции усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

26) по прибытии в воинские части изоляцию на 14 суток молодого пополнения, их разобщения по регионам призыва;

27) подготовку мест для размещения молодого пополнения;

28) организация пребывания по графику молодого пополнения в помещениях досуга (банно-прачечного обслуживания и других местах общего пользования) и организация питания с исключением контакта с другим личным составом;

Кроме того, руководителю международного аэропорта Актау поручено обеспечить дезинфекцию воздушных судов, помещений терминалов аэропорта, задействованных в высадке и посадке пассажиров после прибытия из-за рубежа, регулярных и чартерных рейсов.

Филиалу акционерного общества "Казпочта" поручено обеспечить работу отделений с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, оказание услуг населению сотрудниками в одноразовых перчатках и медицинских масках, проведение работы, связанной с контактом с почтовой корреспонденцией (письма, посылки), в средствах индивидуальной зашиты (халат, медицинская маска и перчатки).

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