Скидка 25% на сервисные услуги LG до конца октября

АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - В октябре исполняется 25 лет работы LG Electronics Almaty Kazakhstan (LGEAK) на рынке Казахстана. Отмечая этот юбилей, в период с 3 по 31 октября компания запускает акцию по предоставлению 25% скидки на сервисные услуги и на запчасти.

На сегодняшний день продукция LG Electronics в Казахстане представлена широким спектром разнообразной бытовой техники и электроники, профессиональных дисплеев, LED-дисплеев для внутреннего и наружного использования, а также промышленных систем кондиционирования.

Специалисты сервисных центров LG осуществляют точную квалифицированную диагностику неполадок, быстрый и качественный ремонт техники LG с использованием только оригинальных запасных частей от производителя.

Для решения вопросов по эксплуатации и ремонту техники LG достаточно позвонить в службу сервисной поддержки c мобильного телефона по номеру 2255. Здесь пользователям подскажут адрес ближайшего сервисного центра или помогут забронировать удобное время вывоза техники с последующим обслуживанием в сервисном центре.

Когда возникает необходимость в ремонте крупной техники LG весом более 10 килограммов, можно заказать выездные сервисные услуги. Устранение неисправностей производится на дому в удобное для клиента время, при этом в случае гарантийного ремонта выезд, работа мастера и запчасти бесплатны.