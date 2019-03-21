Здание железнодорожного вокзала Караганды с 26 марта будет закрыто на ремонт

Караганда. 20 марта. Kazakhstan Today - С 26 марта 2019 года временно закрывается здание железнодорожного вокзала Караганды в связи с проводимыми ремонтными работами, передает Kazakhstan Today.

Пассажиры будут обслуживаться в здании автовокзала и на перроне, сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

Реконструкция Карагандинского железнодорожного вокзала ведется поэтапно, с августа 2018 года, с соблюдением всех необходимых процедур производства работ в период эксплуатации объекта. По проекту будет построен крытый отапливаемый конкорсный переход с установкой эскалаторов и лифтов для свободного передвижения на 2-5-й пути. Запланировано разграничение вокзала на операционную и сервисную зоны. В операционной зоне располагаются кассовый зал, справочное бюро, залы ожидания. В сервисной - камеры хранения, комнаты матери и ребенка, сервис-центр, мини-маркеты, пункты питания, торговые киоски, парикмахерские", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, будут созданы условия для безбарьерного доступа к услугам вокзала лиц с ограниченными возможностями. Для комфортного нахождения пассажиров на платформах планируется установить навесы.

После реконструкции площадь вокзала расширится на 1600 квадратных метров и составит 3900 квадратных метров, что увеличит его пропускную способность с 4 000 до 7 000 пассажиров в сутки, количество посадочных мест увеличится с 417 до 670 мест.

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