Гадалка обманула жительницу Алматы на 27 млн тенге

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В Алматы полицейскими задержана женщина - гражданка РФ, оказывавшая услуги гадалки, которая обманула местную жительницу на 27 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

"Подозреваемая женщина, 1980 года рождения, гражданка РФ, прибыла в Алматы с целью совершения мошеннических действий в отношении потерпевшей гражданки А., которая вышла на гадалку на тематическом сайте. В ходе проведения сеансов по "магическим" услугам, злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средства потерпевшей в общей сумме на 27 млн тенге", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

На данный момент подозреваемая гражданка РФ, представлявшаяся как Салима, задержана и водворена в изолятор временного содержания. В отношении нее проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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