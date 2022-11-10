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Почти 28 тысячам заемщиков спишут кредиты в Казахстане - АРРФР

09.11.2022, 14:48 28276
Почти 28 тысячам заемщиков спишут кредиты в Казахстане - АРРФР
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по регулированию финансового рынка рассказали, кому и как будет списана задолженность по кредитам в Казахстане.
 

До конца 2022 года планируется проведение мероприятий по урегулированию проблемной задолженности 567 тысяч неплатежеспособных заемщиков. В том числе реструктуризация проблемной задолженности на сумму 33,1 млрд тенге по кредитам 432 тысяч заемщиков, частичное списание по беззалоговым микрокредитам проблемной задолженности на сумму 800 млн тенге по 107 тысячам заемщиков и полное списание долга на сумму 600 млн тенге по займам 28 тысяч заемщиков", - отметили в агентстве.

 
Там напомнили, что на сегодня порядок реструктуризации проблемной задолженности установлен законодательно.
 

Сейчас снижение долговой нагрузки проводится по обращению заемщика. При этом условия реструктуризации определяются МФО на основе индивидуального анализа финансового положения заемщика, уровня его доходов, социального статуса и жизненных условий. Кроме того, МФО вправе самостоятельно реструктурировать проблемную задолженность в одностороннем порядке на улучшающих для заемщика условиях", - сообщили в агентстве.

 
В случае полного или частичного списания проблемной задолженности МФО согласно стандартам МСФО формируются провизии, за счет которых покрываются убытки от списания.
 
При этом информация о проведении реструктуризации отражается в кредитной истории заемщика.
 

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В Алматы до конца года завершат установку почти 600 видеокамер

10.11.2022, 15:26 5091
В Алматы до конца года завершат установку почти 600 видеокамер
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы для обеспечения общественной безопасности до конца года завершится установка 597 видеокамер в местах массового скопления людей, сообщил в ходе встречи с жителями Жетысуского района аким города Ерболат Досаев.
 

Дополнительно к действующим 86 аппаратно-программным комплексам "Сергек" на 490 камеры в I квартале 2023 года будет дополнительно установлено еще 85 АПК "Сергек" на 399 камер", - проинформировал глава города.

 
В целом, отметил он, по завершении всех работ увеличим общее число камер по Жетысускому району до 996 единиц.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы установят 3 тысячи камер видеонаблюдения.
 

На АЗС Атырау возник дефицит газа

10.11.2022, 15:06 5901
На АЗС Атырау возник дефицит газа
Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением плановых ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе поставки газа сократились на 35%.
 

Во время проведения ремонтных работ АНПЗ ежесуточно поставлял 90 тонн газа, но с шестого ноября этот показатель составляет 60 тонн. Это стало причиной дефицита газа на АГЗС. По данным ТОО "АНПЗ", к концу ноября, с 19 по 25 числа, прогнозируемая добыча газа составит 800 тонн в сутки", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой на РСК региона.

 
Для стабилизации ситуации власти совместно с Министерством энергетики организуют поставки в регион из соседней, Актюбинской области. Планируют поставить 400 тонн газа от Gas Processing и 700 тонн от компании "Казахойл Актобе".
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассмотрят возможность поставки импортного топлива при остановке АНПЗ на ремонт.
 

Изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ

10.11.2022, 13:55 8621
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил о поступлении изъятых у коррупционеров 50 млрд тенге на специальный счет Минфина, которые направят на строительство школ.
 

Деньги будут поступать и уже поступают на специальный счет Министерства финансов. Уже поступило порядка 50 миллиардов тенге. Мы ожидаем, что в ближайшее время эта сумма вырастет до 100 миллиардов тенге", - цитирует sputnik.kz премьер-министра.

 
По его словам, средства пойдут на строительство школ и пристроек к школам, с тем чтобы обеспечить дополнительными ученическими местами те регионы, где особенно есть дефицит и трехсменное обучение, аварийные школы.
 
Он также сообщил, что сейчас Министерство просвещения готовит соответствующую документацию, информирует tengrinews.kz.
 
Премьер-министр отметил, что финансирование будет осуществляться дополнительно к тем средствам, которые уже заложены в бюджете.
 
Алихан Смаилов подчеркнул, что "специально планировать какие-то объемы по коррупционным средствам в правительстве не намерены и выделять средства будут по факту поступления".
 

Президент РК направил телеграмму со словами поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы

10.11.2022, 12:31 14751
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил слова поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество, сообщает пресс-служба президента Республики Казахстан.
 

Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксером. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное - это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что после возвращения Вы продолжите вносить вклад в развитие отечественного бокса", - подчеркивается в телеграмме.

 
Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с руководством компании Shell.
 

Трагедия на шахте "АрселорМиттал": недропользователей обяжут инвестировать в модернизацию производства

10.11.2022, 11:42 17271
Трагедия на шахте "АрселорМиттал": недропользователей обяжут инвестировать в модернизацию производства
Фото: gmk.center
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После трагедии, унесшей жизни пяти горняков на шахте Ленинской, АО "АрселорМиттал Темирату" обяжут инвестировать средства в модернизацию производства. Об этом на заседании сената сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 
По словам Алихана Смаилова, в  ходе недавнего пересмотра в контракт недропользования по добыче угля для "АрселорМиттал" были вписаны первые дополнительные требования о необходимости инвестирования в модернизацию угольного производство в объеме не менее 150 млрд тенге ежегодно. А также на дегазацию угольных пластов - 37 млрд тенге.
 

Ранее таких обязанностей не было", - отметил глава кабмина.

 
Он добавил, что подобные обязательна будут внедрены и в отношении других недропользователей.

В свою очередь спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что сенаторы подготовили законопроект по ужесточению требований к безопасности труда. В том числе и по полномочиям инспекторов, по возможности внеплановых проверок.

Нужно поработать, принять нормы, ужесточающие ответственность за такого рода ЧС и трагедии. Будем надеяться, что эти нормы будут работать на то, чтобы такие события в Казахстане никогда не повторялись. Важно оперативно и качественно поработать всем вместе», - сказал  Ашимбаев, обращаясь к Смаилову.


Напомним, трагедия на шахте, унесшая жизни пяти человек,  произошла 3 ноября  около трех часов ночи на шахте имени Ленина, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау". Еще четверо пострадавших горняков были госпитализированы.  Депутат мажилиса считает, что правительству пора заняться вопросом о смене собственника предприятия, где часто происходят несчастные случаи.
 

В отношении военных, игравших в казино, ведется служебное расследование

10.11.2022, 09:57 21981
В отношении военных, игравших в казино, ведется служебное расследование
Фото: Depositphotos
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал в кулуарах сената факт участия военнослужащих в азартных играх, где в совокупности госслужащие потратили более 500 млн тенге.
 

Там есть количество военнослужащих, не сотрудников, а военнослужащих военных сил. По каждому из них сейчас назначено служебное расследование. И исходя из заключения расследования я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведем расследование", - сказал глава военного ведомства.

 
При этом он отметил, что среди любителей азартных игр были военнослужащие среднего состава.
 

Высшего состава не было. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы все время находимся в поле, работаем. Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Где-то молодежь неопытная", - добавил Жаксылыков.


Напомним, прокуратура Алматинской области подтвердила, что проведенная проверка выявила 305 госслужащих, которые потратили на азартные игры 507 миллионов тенге. Среди них 97 сотрудников МВД, 95 - Минобороны, 25 - из Минфина, 7 сотрудников Верховного суда, 15 - из структуры Агентства по финмониторингу, 3 сотрудника из Антикора и 36 региональных госслужащих.
 

В связи с непогодой закрыт участок трассы в Карагандинской области

10.11.2022, 08:54 23986
В связи с непогодой закрыт участок трассы в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
Караганда. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области в связи с непогодой закрыт участок трассы Караганда - Аягоз - Бугаз от поселка Ботакара до города Каркаралинска.
 

С 21.00 в связи с ухудшением погодных условий (резкое понижение температуры воздуха) в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Караганда - Аягоз - Бугаз, км 66-217 - участок от поселка Ботакара до города Каркаралинск", - сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".

 
Напомним, штормовое предупреждение объявили в девяти областях. В Караганде сегодня ожидается снег, температура воздуха днем составит -1, -3 °C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

10.11.2022, 08:29 23426
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, в горных районах юго-востока Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег.
 

По РК ожидаются на большей части туман, на севере, востоке - гололед, на севере, востоке, в центре усиление ветра с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане: снег, температура воздуха днем 0, -2°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы: переменная облачность, +4 - +6°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.
 
В Шымкенте: переменная облачность, +9 - +11°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в девяти областях.
 

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