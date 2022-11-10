Почти 28 тысячам заемщиков спишут кредиты в Казахстане - АРРФР

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по регулированию финансового рынка рассказали, кому и как будет списана задолженность по кредитам в Казахстане.
До конца 2022 года планируется проведение мероприятий по урегулированию проблемной задолженности 567 тысяч неплатежеспособных заемщиков. В том числе реструктуризация проблемной задолженности на сумму 33,1 млрд тенге по кредитам 432 тысяч заемщиков, частичное списание по беззалоговым микрокредитам проблемной задолженности на сумму 800 млн тенге по 107 тысячам заемщиков и полное списание долга на сумму 600 млн тенге по займам 28 тысяч заемщиков", - отметили в агентстве.
Там напомнили, что на сегодня порядок реструктуризации проблемной задолженности установлен законодательно.
Сейчас снижение долговой нагрузки проводится по обращению заемщика. При этом условия реструктуризации определяются МФО на основе индивидуального анализа финансового положения заемщика, уровня его доходов, социального статуса и жизненных условий. Кроме того, МФО вправе самостоятельно реструктурировать проблемную задолженность в одностороннем порядке на улучшающих для заемщика условиях", - сообщили в агентстве.
В случае полного или частичного списания проблемной задолженности МФО согласно стандартам МСФО формируются провизии, за счет которых покрываются убытки от списания.
При этом информация о проведении реструктуризации отражается в кредитной истории заемщика.