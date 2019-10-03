В Акмолинской области бухгалтер дома престарелых присвоила 2 млн тенге

Кокшетау. 2 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области к ответственности привлекли директора и бухгалтера дома престарелых, передает Kazakhstan Today.

Прокуратура Буландынского района провела проверку в КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг города Макинска Буландынского района" и выяснила, что главный бухгалтер этой организации, имея доступ к электронной системе "Казначейство клиент" и электронному ключу директора предприятия, незаконно производила себе начисление повышенной зарплаты и отпускных. Таким образом, за два года бухгалтером было похищено более 2 млн тенге.

По материалам проверки прокуратуры департаментом экономических расследований по Акмолинской области начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному". В связи с тем что подозреваемая полностью возместила ущерб государству, уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию. В то же время, за незаконную передачу другому лицу ключа электронной цифровой подписи директор государственного учреждения оштрафована на 18 937 тенге. Штраф ею погашен", - прокомментировали в прокуратуре.





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