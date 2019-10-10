Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - Землетрясение силой 2 балла почувствовали жители Алматы, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 9 октября 2019 года, в 03.49 алматинского времени (8 октября 2019 года в 21.49 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 140 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 14,0. Магнитуда MPV - 5,5. Глубина - 10 километров.

По данным сейсмологов, подземные толчки силой 3 балла ощутили в поселке Саты, силой 2 балла - в Алматы.

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