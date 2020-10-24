Свыше 300 тыс. единиц лекарственных препаратов хранится на складе в Северном Казахстане

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Общественники и сотрудники Антикоррупционной службы проверили наличие лекарственных средств, поставляемых ТОО "СК-Фармация" в Северо-Казахстанскую область, передает Kazakhstan Today.

По итогам проверки установлено, что на складе в СКО хранится свыше 300 тыс. единиц лекарственных препаратов.

В том числе и наиболее востребованные препараты для лечения Covid-2019: цефтриаксон, ксарелто, дексаметазон, амоксициллин, фуросемид, парацетамол и другие", - сообщили в антикоррупционной службе.

На сегодня в регионе через "СК-Фармация" обеспечиваются 39 медицинских организаций. Отгрузка товара в их адрес осуществляется с операционного склада в Петропавловске.

По информации мониторинговой группы, на 2020 год со стационарными больницами заключен 571 договор закупки на поставку лекарственных средств и медизделий на общую сумму 5,7 млрд тенге, из которых на текущий момент отгружен объем на сумму 4,8 млрд тенге. По амбулаториям заключены договоры на сумму 5,96 млрд тенге, уже отгружено препаратов на сумму 5,7 млрд тенге.

На момент мониторинга на складе хранятся 114 наименований препаратов в объеме свыше 300 тыс. единиц. Лекарственные средства в СКО планомерно поступают из хаба Единого дистрибьютора, находящегося в Нур-Султане", - прокомментировал первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по СКО Нурлан Жахин.

Непосредственно в период мониторинга производилась отгрузка очередной партии лекарственных средств из хаба. Следующая доставка на склад запланирована 27 октября.

В ходе мониторинга общественниками поднят вопрос ненадлежащего обеспечения амбулаторных больных бесплатными препаратами.

Так, представителем областной Ассоциации фармацевтов Тамарой Анохиной озвучено, что в поликлинике ЧНУ "Денсаулык" медицинскими работниками отказано в бесплатном предоставлении препарата "Ривароксабан" ("Ксарелто") из указанного перечня со ссылкой на его отсутствие в медучреждении.

В то же время, этот препарат имелся в достаточном количестве на складе. Отсутствие его в поликлинике связано с несвоевременной подачей соответствующей заявки Единому дистрибьютору, о чем в ходе мониторинга уведомили руководство управления здравоохранения области.

В ходе мониторинга обсуждены проблемные вопросы закупа, доставки и распределения лекарственных средств и медизделий. Проблемой является слабая техническая поддержка Единой фармацевтической информационной системы ТОО "СК-Фармация". Имеются нарекания на работу в части медленного обслуживания, частого зависания, которые возникли после добавления функционала совместной работы, как представителей Единого дистрибьютора, так и логистических компаний, медицинских организаций, центра электронного здравоохранения", - проинформировала советник председателя Антикоррупционной службы Анар Жарова.

Итоги проведенного мониторинга будут рассмотрены на заседании Ситуационного центра под председательством акима области по вопросам контроля ситуации по COVID-19.

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