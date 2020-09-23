Более 30 тысяч агитационных мероприятий провели участники праймериз Nur Otan

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - С 7 сентября участниками праймериз проведено более 32 тысяч агитационных мероприятий с прямым охватом свыше 800 тысяч человек, передает Kazakhstan Today.

С 14 сентября в онлайн-формате стартовали публичные дебаты, где участники презентуют свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов.

Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев отметил важность обеспечения открытого диалога для совместного решения проблем страны. С целью широкого обсуждения с населением партия "Nur Otan" опубликовала проекты 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району. Их доработают с учетом задач, поставленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в послании народу Казахстана, а также предложений граждан в рамках концепции "Слышащего государства". Только за несколько дней участниками праймериз было собрано более 8 тысяч наказов и предложений", - говорится в опубликованном пресс-службой партии видеоролике.

В информационной системе "Праймериз" для участия в предстоящем онлайн-голосовании на внутрипартийных выборах Nur Otan зарегистрировалось уже почти 700 тысяч членов партии.





По информации пресс-службы партии, в праймериз Nur Otan участвуют почти 11 тысяч кандидатов. В среднем по стране на одно место претендуют по четыре человека. 70% кандидатов - это самовыдвиженцы, а около тысячи - новые члены партии. 37% составляют - женщины, 29% - молодежь до 35 лет. Средний возраст участников - 43 года.

Ключевая цель праймериз Nur Otan - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в мажилис и маслихаты всех уровней", - напомнили в пресс-службе.

В партии также планируют использовать возможности мобильного приложения и веб-портала primaries.kz для организации электронного голосования. Для обеспечения прозрачности применена система верификации по принципу "Один голос, один ИИН, один мобильный номер и один IP-адрес".

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов обещают опубликовать 5 октября.

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