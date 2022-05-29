Две новые станции метро в Алматы откроются 30 мая

АЛМАТЫ. 28 МАЯ - В понедельник, 30 мая, в 10.00 открываются две станции метро - "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые станции являются логическим продолжением девяти действующих станций Метрополитена Алматы, связывающими центр города со спальными районами, рассказали в городском акимате.

С вводом в эксплуатацию новых станций общая протяженность увеличится на 3,1 километра и составит 13,4 километра. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7 - 10 минут.

По информации ведомства, на сегодня ежедневно метрополитен перевозит около 45 тысяч пассажиров. С открытием новых станций ожидается, что ежедневный пассажиропоток вырастет до 85 тысяч человек.

Сарыарка" идет следующей после станции "Москва", расположена по проспекту Абая между проспектом Алтынсарина и улицей Саина в районе Family Park.

Станция глубокого заложения с одним вестибюлем, имеет две входные группы. Здесь установлены 2 лифта и 8 эскалаторов. Основная идея при создании интерьеров станции – отразить красоту и бескрайность просторов степей Сарыарки. Стены облицованы мраморной мозаичной плиткой с волнообразными вставками из гранитных плит. На торцовой стене расположено панно, изображающее восход солнца над степями, на переднем плане – мчится табун лошадей на фоне столицы Казахстана", - поделились в акимате.

Станция "Бауыржан Момышулы" расположена по проспекту Абая, западнее улицы Момышулы.

Станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп. На станции установлены 6 лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы - 108 м. Одиннадцатая по счету станция 1-й линии Алматинского метрополитена на данный момент является конечной. Станция расположена посреди большого жилого массива. Для отделки стен и колонн использованы керамические панели "под дерево" светлых тонов, жемчужно-серого цвета, для облицовки пола – натуральный гранит светло-серого цвета", - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем планируется завершение строительства станции "Калкаман" и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка "Барлык".