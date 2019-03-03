30-градусные морозы ожидаются в Астане и ряде областей Казахстана

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" из-за морозов объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.





Ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры в южной половине Акмолинской области до 30-33 градусов мороза, в Карагандинской области до 32-35 градусов мороза, в Восточно-Казахстанской области до 33-38 градусов мороза. В Астане ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры до 30-32 мороза. Вероятность шторма составляет 90-95%.





Штормовое предупреждение также объявлено в Туркестанской области, где 21 декабря местами сохранится туман. В горных районах ожидаются низовая метель, усиление восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.





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