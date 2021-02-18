33-градусный мороз ожидается в северной части Казахстана

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Понижение температуры воздуха обещают казахстанские синоптики с 18 по 20 февраля, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", 18-19 февраля погоду Казахстана будет определять южно-каспийский циклон.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, в северной половине страны ожидается снег с метелью. С 19 февраля на большей части страны, с вторжением антициклона, ожидается значительное понижение температуры воздуха. В северной половине республики в ночные часы до -15-33 градусов мороза, в южной до 0+5, местами -10-15", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных районах по республике будут наблюдаться туман, гололед и усиление ветра.

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