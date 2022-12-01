В Рудном 33 многоэтажных и 13 частных домов остались без отопления

Также возникли проблемы с отоплением в школе

Рудный. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм от отопления отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа по улице Гагарина. В результате еще одной аварии отключены от отопления 13 частных домов по улице Шевченко. Об этом - В Рудном в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм от отопления отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа по улице Гагарина. В результате еще одной аварии отключены от отопления 13 частных домов по улице Шевченко. Об этом сообщает "Наша газета".





По данным издания, в Костанайской области на низкую температуру в школе жалуются жители Федоровки, в квартирах - жители центра Мендыкаринского района, села Боровского.





По оценкам специалистов ТОО "Рудненская теплосеть", износ теплосетей в городе достиг критической отметки. В среднем на тепловых сетях в год фиксируют около 300 аварий. Внутриквартальных сетей в городе около 100 км.





Сегодня в Рудном из-за мороза (утром - минус 26 градусов) перевели на дистанционное обучение учащихся первой и второй смены с 0-4-й классы.



