Водитель из Атырау накопил 34 штрафа на полмиллиона тенге

Атырау. 8 ноября. Kazakhstan Today - Житель Атырау получил 34 штрафа на общую сумму в 500 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, у мужчины отсутствовал страховой полис, найти его по адресу проживания было невозможно, пишет региональное издание "Мой город".

Полицейские Атырау проводят оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление автомашин, чьи владельцы не имеют страхового полиса.

Как правило, это незарегистрированный транспорт с российскими номерами. Во-первых, отсутствие страхового полиса само по себе является нарушением. А во-вторых, это создает препятствия для отправки автовладельцу уведомления об оплате штрафа (в случае выявления нарушения ПДД), поскольку в таком случае адрес его фактически неизвестен", - пояснили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Рейды начались 5 ноября, полицейские уже выявили 12 таких автомашин.

Выяснилось, к примеру, что один из автовладельцев успел накопить 34 штрафа на общую сумму в 500 тыс. тенге. Все автомашины водворены на штрафную стоянку, а их владельцы привлечены к административной ответственности по статье 230 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании)", - отметили в ведомстве.

С начала ОПМ "Должник-2020", стартовавшего 15 октября атырауские полицейские выявили 192 водителя, которые задолжали в общей сложности около 14 млн тенге штрафов.

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