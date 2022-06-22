НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - В странах ЕАЭС 37,2 млн людей являются курильщиками. Об этом сообщили участники первого Евразийского никотинового форума, проходящего в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В форуме принимают участие ученые, врачи, представители общественных фондов и ассоциаций, а также ведущие игроки табачного рынка. Эксперты обсуждают концепцию снижения вреда от табака, а также вопросы регулирования новых никотиновых продуктов.

По данным ВОЗ, в мире 1,3 млрд курильщиков, из них 80% - это жители стран с низким и средним уровнем дохода.

Табак убивает почти половину употребляющих его людей. Причем погибает ежегодно 8 млн человек, 7 млн - это, соответственно, курильщики, употребляющие табак, и еще 1 млн - те, кто не курит, но кто получает вторичный табачный дым", - сказала модератор форума Татьяна Наумова.

По ее словам, общее число курильщиков снижается весьма условно. По данным ВОЗ, в 2000 году зарегистрировано 1,4 млрд курильщиков, в 2022 году - 1,3 млрд.

Согласно данным глобального опроса взрослого населения о потреблении табака, проведенного ВОЗ в 2019 году в Казахстане, 21,5% (2,8 млн) взрослого населения (38,3% мужчин и 6,4% женщин) потребляют табак. Среднее количество сигарет, выкуриваемых в день ежедневными курильщиками, составило 16 для мужчин и 12,6 для женщин. Средний возраст начала курения составил 17,7 лет.

По мнению участников мероприятия, запретительная политика борьбы с курением признана неэффективной. Запрещение с помощью повышения налогов может привести к черному рынку и появлению контрафактной продукции сомнительного качества. Участники форума обсудили данный вопрос.





Мы должны работать все вместе, с госрегуляторами, СМИ, учеными, для того чтобы снизить риск и вред, который несет в себе табак, и разработать альтернативы", - сказал генеральный директор "БАТ" в субрегионе Россия, Турция, Кавказ, Центральная Азия и Беларусь Фарук Енер.

Председатель правления "Национальной лиги потребителей Казахстана" Светлана Романовская в свою очередь отметила, что в данном вопросе должна быть выверенная политика, все вопросы должны обсуждаться с обществом, с потребителями.

Выверенная политика должны быть, она должна быть понимаема и реализовываться шаг за шагом", - сказала Романовская.

Также, по ее словам, необходимо проводить исследования и разработать на их основе стандарты.





Надо регулировать, надо разрабатывать стандарты. Необходимо проводить исследования за счет госбюджета", - сказала она.

Член национальной ассоциации "Денсаулык" Гинтаутас Кентра отметил, что необходимо использовать все доступные механизмы для уменьшения пагубного влияния курения, однако одними запретами, как показывает практика, решить проблему невозможно.

Государству необходимо четко дифференцировать, с учетом научных данных, какая продукция является наиболее опасной, а какая с пониженным риском для здоровья, что позволит эффективно использовать концепцию снижения вреда для борьбы с курением", - сказал врач.