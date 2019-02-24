40-градусные морозы ожидаются в ряде регионов Казахстана в первые дни февраля

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение из-за сильных морозов в ряде областей Казахстана, передает Kazakhstan Today.

1-2 февраля в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью ожидается понижение температуры до 27-32, местами 35-40 градусов мороза. 2 февраля в Восточно-Казахстанской области ночью ожидается понижение температуры до 28-33, местами 37-42 градусов мороза, сообщают синоптики.

По их информации, 31 января в Акмолинской области местами ожидается метель, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Астане утром и днем 31 января ожидаются низовая метель, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90%.

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