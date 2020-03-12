За год из Казахстана уехало 45 тыс. человек

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - За 2019 год из Казахстана уехало 45 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

За январь - декабрь 2019 года внутренний миграционный поток в Казахстане достиг 1,1 млн человек - на 25,6% больше по сравнению с январём - декабрём 2018-го (888,4 тыс. человек). Что касается внешней миграции, за январь - декабрь 2019 года число прибывших составило 12,26 тыс. человек (минус 4,1% за год), число выбывших - сразу 45,2 тыс. человек (плюс 8% за год)", - сообщает Ranking.kz .

В число прибывших в Казахстан мигрантов вошли 1,7 тыс. детей и подростков, 9,5 тыс. жителей трудоспособного возраста и 1,1 тыс. пенсионеров. Выбыли 11,7 тыс. детей и подростков, 31,5 тыс. трудоспособных граждан и 2,1 тыс. пенсионеров.

В национальном разрезе наибольшее количество прибывших в страну - казахи (7 тыс.); кроме того, прибыло 2,65 тыс. русских и 301 каракалпак.

Выбыло 32,8 тыс. русских, 3,2 тыс. немцев и 3 тыс. украинцев.

Наибольший поток иммигрантов прибыл в Мангистаускую (2,5 тыс. человек) и Алматинскую (2,1 тыс. человек) области, а также в Алматы (1,4 тыс. человек).

Основной поток эмигрантов выбыл из Восточно-Казахстанской (7,1 тыс. человек), Карагандинской (5,8 тыс. человек) и Костанайской (5,7 тыс. человек) областей.

Среди стран СНГ больше всего мигрантов прибыло в Казахстан из Узбекистана - 4,16 тыс. человек, Российской Федерации - 3,4 тыс. человек и Туркменистана - 874 человек.

Выбыли из Казахстана в основном в Российскую Федерацию (39,8 тыс. человек), Узбекистан (435 человек) и Беларусь (356 человек).

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