В Алматы арестован главврач больницы №4

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Главного врача городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы городского суда, 2 сентября постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы санкционирован арест на два месяца в отношении Аскара Тунгушбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей". Срок содержания под стражей начинается с 31 августа 2019, пишет inAlmaty.kz

Кроме того, 24 сентября стало известно об аресте коллеги Тунгушбаева, главного врача ГКБ №4 Каната Тезекбаева. По словам дочери арестованного главврача, в июле 2019 года он ассистировал на операции пациенту, попавшему в ДТП. Позже пациент скончался.

22 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Каната Тезекбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 317 УК РК", - сообщили в пресс-службе горсуда Алматы.

Срок содержания под стражей Каната Тезекбаева исчисляется с 20 сентября 2019 года.

По информации ряда СМИ, главврача арестовали после кончины сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Между тем в Интернете появилось открытое письмо президенту, написанное супругой Тезекбаева. По её словам, Нурсултан Кудебаев был доставлен в больницу №7 в июле текущего года в результате ДТП. После осложнений его перевезли в больницу №4, где он был прооперирован. Одним из ассистирующих врачей на операции был Канат Тезекбаев. После операции пациента перевезли на лечение в Германию, где он скончался.

Через 26 дней после операции, отец нашей семьи был уволен с поста главного врача больницы №4 без объяснения причин и заключен под стражу без права выхода под залог", - говорится в письме.

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