В Казахстане под наблюдением остаются около 4 тыс. человек, прибывших из стран, неблагоприятных по коронавирусу

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 11 марта под наблюдением остаются 3974 человек, прибывших из стран, неблагоприятных по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Всего взято на мониторинг по всем категориям 4650 человек, из них по 1А категории - 1217, по 1Б категории - 189, по 2 категории - 3244 человека. Снято с наблюдения всего 676 человек. По состоянию на 11 марта остаются под наблюдением всего 3974 человека", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Всего на 11 марта госпитализировано 90 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1Б категории - 20 человек, по 2 категории - 36 человек, по 3 категории - 34 человека. Из числа госпитализированных 90 человек, выписаны - 52 человека. Остаются в стационаре 38 человек.

По данным МЗРК, в мире зарегистрировано 38 140 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев КВИ (1135 летальных: Италия - 631 случай, Иран - 291 случай, Южная Корея - 60 случаев, Испания - 36 случаев, Франция - 33 случая, США - 30 случаев, Япония - 10 случаев, круизный лайнер - 7 случаев, Ирак - 7 случаев, Великобритания - 6 случаев, Нидерланды - 4 случая, Гонконг - 3 случая, Австралия - 3 случая, Германия - 2 случая, Швейцария - 3 случая, Сан-Марино - 2 случая, Канада - 1 случай, Филиппины - 1 случай, Таиланд - 1 случай, Тайвань - 1 случай, Аргентина - 1 случай, Египет - 1 случай, Ливан - 1 случай, Панама - 1 случай , Марокко - 1 случай) в 117 странах. Ежедневный прирост составил - 13,7%, летальность - 2,9%.

По 1А категории: в Южной Корее - 7513 случаев (за сутки + 35 случаев, прирост - 0,4%), в Иране - 8042 случая (за сутки + 881 случай, прирост - 12,3%). По 1Б категории: в Италии - 10 149 случаев (за сутки + 977 случаев, прирост - 10,6%).

Всего в КНР зарегистрировано - 80 778 (за сутки + 24 случая) случаев КВИ (ежедневный прирост составил - 0,03%), из них - 3158 с летальным исходом (показатель летальности - 3,9%). Выписано с выздоровлением 61 475 человек (76,1%). Остается в стационарах 16 145 больных.

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