23.02.2023, 09:20 71351
В пяти областях Казахстана из-за погоды ограничено движение на дорогах республиканского значения
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.15 23 февраля в 5 областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 6 участках автодорог республиканского значения. Об этом сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол".
Ограничение действует на 1025 км, или 4,1% от общей сети автодорог республиканского значения", - уточнили в компании.
В частности, в Актюбинской области ограничено движение на 2 участках:
- Самара - Шымкент - 776-965 километр, участок Актобе - поселок Карабутак, для всех видов автотранспорта;
- Самара - Шымкент - 526-702 километр, участок гр. ЗКО - поселок Маржанбулак, для всех видов автотранспорта;
В Алматинской области:
- Екатеринбург - Алматы - 2214-2436 километр, участок гр. Жамбылской области - поселок Междуреченск, для всех видов автотранспорта.
В Жамбылской области:
- Екатеринбург - Алматы - 2152-2214 километр, участок Бурылбайтал - село Аксуйек, для всех видов автотранспорта.
В Западно-Казахстанской области:
- Самара - Шымкент - 394-526 километр, участок поселок Жымпиты - гр. Актюбинской области, для грузового и общественного автотранспорта.
В Карагандинской области:
- Екатеринбург - Алматы - 1610-1854 километр, участок поселок Аксу - Аюлы - город Балхаш, для всех видов автотранспорта.
По данным КазАвтоЖола, за ночь на дорогах использовано 1100 кубометров противогололедного материала.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юго-востоке - погода без осадков. По территории РК ожидаются гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью.
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24.02.2023, 17:08 10646
В Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях
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Шымкент. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысайском районе Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях.
Как сообщает otyrar.kz, в ходе проверки прокуратурой установлено, что образовательным учреждениям не выделены средства на уголь. В результате тысячи учеников вынуждены учиться в холодных классах.
В декабре и январе их временно перевели в другие школы. Причину такой халатности ответственные за обеспечение тепла специалисты объясняют тем, что по плану школа должна была обогреваться газом. Однако из-за несвоевременной подготовки документов учебное заведение осталось как без газового, так и без угольного отопления.
К дисциплинарной ответственности были привлечены сотрудники Жетысайского районного отдела развития человеческого потенциала, экономисты и бухгалтеры. В настоящее время все недостатки устранены, сегодня все пять школ полностью обеспечены твердым топливом", - проинформировал заместитель прокурора Жетысайского района Рысбек Ерназаров.
Из-за резкого похолодания в регионе запасы угля в некоторых школах стали быстро истощаться. После вмешательства правоохранительных органов дополнительные средства были выделены и ситуацию удалось стабилизировать.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают новый механизм поставок угля для граждан.
24.02.2023, 13:25 20426
В столичном аэропорту изменят расписание рейсов в связи с ремонтом ВПП
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны будет изменено расписание рейсов в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.
На сайте столичного аэропорта сообщается, что ремонт намечен на период c 15 июля по 8 августа 2023 года (с 11.00 до 18.00 ежедневно).
В связи с этим будут внесены необходимые изменения в расписание полетов, выполняемых из/в столицу.
Рейсы, ранее планировавшиеся на этот период, переносятся на более раннее или позднее время. Пассажирам затронутых рейсов предлагается бесплатное перебронирование или полный возврат авиабилета по месту его приобретения", - говорится в сообщении авиакомпании Air Astana.
Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании в прошлом году оштрафовали на 24,5 млн тенге за систематические задержки рейсов и нарушение прав пассажиров.
24.02.2023, 12:37 21901
Алматинец предложил перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи акима Алматы Ерболата Жосаева с жителями Жетысуского района житель города предложил перенести все многоэтажное строительство из Алматы в Gate City из-за сейсмоопасности и нагрузки на инфраструктуру.
Отвечая на предложение горожанина, Ерболат Досаев отметил, что в Алматы находится единственный на всем постсоветском пространстве институт - КазНИИСА, который выпускает специальные стандарты и дает специальные технические условия для строительства в городе. И в верхней части города уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города, где, по словам акима, расположена наиболее сейсмически активная зона и находятся разломы.
Эти вопросы также учтены в проекте генерального плана, который мы вместе с вами обсудили. Когда он утвердится, в нем все это будет определено", - сказал Досаев.
Он также отметил, что накануне президент Касым-Жомарт Токаев одобрил подходы, в рамках которых через закон "Об особом статусе города Алматы" будут усилены требования, связанные со строительством и сейсмостойкостью.
Я надеюсь, что в весеннюю сессию уже начнем эту работу, депутаты маслихата поддержат нас, и у нас появятся особые условия, когда город будет сам контролировать то, что необходимо по специальным стандартам. Эти нормы будут внедрены и, надеюсь, уже с осени это будет работать", - подчеркнул Досаев.
Он также добавил, что G4 будет развиваться и Алматы будет помогать ему.
Я на самом деле - за разумное строительство, но город растет, является магнитом притяжения, маятниковая миграция присутствует", - резюмировал аким.
Как сообщили ранее в МЧС, в Алматы при мощном землетрясении может быть разрушено до 30% домов.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль прорспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток. Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.
В прошлом году известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале XX века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.
24.02.2023, 08:48 33146
В Казахстане в 7 областях продолжают действовать ограничения движения на трассах
Ограничения введены на 18 участках автодорог республиканского значения
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.40 24 февраля в 7 областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий на 18 участках автодорог республиканского значения все еще действует временное ограничение движения. Об этом сообщает "КазАвтоЖол".
Ограничение действует на 2018 км республиканских трасс. Это 8% от общей сети автодорог республиканского значения", - отметили в компании.
Участки республиканских трасс закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
На республиканской сети работает 400 единиц спецтехники и 530 дорожных рабочих.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе, юге, юго-востоке - погода без осадков. По территории РК ожидаются гололед, туман, гроза, усиление ветра с низовой метелью.
24.02.2023, 08:39 33656
С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23"
Фото: Telegram/roscosmos_gk
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Байконур. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 06.24 с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23".
Выведение корабля на заданную орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно", - сообщает "Роскосмос".
Корабль прибудет на станцию через двое суток. Его стыковка к модулю "Поиск" намечается 26 февраля в 07.01.
23.02.2023, 18:21 68161
Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области
Фото: gov.kz
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Сержан Пралиев, добившийся возобновления расследования по факту суицида солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" в августе 2022 года, считает поспешными выводы военной прокуратуры о неподтвердившемся факте сексуального насилия над погибшим.
Как следует из информации агентства "Sputnik Казахстан", которое связалось с адвокатом по телефону, причина в том, что результаты экспертиз ДНК сослуживцев солдата еще не готовы.
По словам Пралиева, с тех пор, как расследование по факту суицида солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" было возобновлено и удовлетворено его ходатайство о проведении ДНК-экспертизы в отношении всех военнослужащих погранзаставы, где произошла трагедия, никакой иной официальной информации от органов следствия он не получал. Также он утверждает, что к настоящему времени результатов ДНК-экспертизы нет - она еще не готова. Именно по этой причине он удивлен появлению официального сообщения Главной военной прокуратуры (ГВП), в котором, несмотря на продолжающееся расследование, категорически отрицается возможность сексуального насилия", - пишет сайт.
Ранее в пресс-релизе военной прокуратуры было заявлено, что версия о сексуальном насилии над совершившим суицид военным не подтвердилась.
Это у них надо спрашивать, почему они уже сейчас заявляют, что изнасилования не было. Вот такое скоропалительное высказывание. Мне они ничего не говорят. Сами выступили", - сказал Сержан Пралиев в телефонном разговоре.
Адвокат высказал свои предположения о том, почему такое сообщение от надзорного органа было опубликовано именно сейчас.
Я думаю так, что сейчас весенний призыв, и вся страна шуметь будет. Чтобы людей успокоить. Сейчас в пабликах везде про сексуальное насилие и тому подобное. Но, прямо так, утвердительно писать - это абсурдно вообще. Следствие еще даже не завершено. Просто логику куда девать? Взять наличие спермы везде. Как тогда понимать это? Так что это к военным прокурорам вопрос", - заявил Пралиев.
По его словам, точные сроки завершения и готовности экспертизы ДНК, назначенной в рамках следствия, назвать нельзя.
Сроков завершения экспертизы нет точных. Экспертов никто не имеет права торопить. Это может продлиться и месяц, и полтора, и два, и больше", - уточнил адвокат.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш.
В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.
На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
23.02.2023, 18:08 69946
В приложении "Яндекс Go" появился экран специальных возможностей
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 февраля в тестовом режиме в приложении "Яндекс Go" на отдельном экране специальных возможностей стали доступны опции для пользователей с ограничениями здоровья:
- Помогите найти машину;
- Общаюсь только текстом;
- Не говорю, но слышу;
- Буду с инвалидным креслом.
Их можно выбрать для заказа поездки в Астане и Алматы по любому тарифу, за исключением "Шаттла" и "Вместе", и это не увеличит стоимость. Со временем специальные опции станут доступны пользователям и в других городах Казахстана.
Пока заказы с ними тестируются, и партнеры сервиса только начали помогать водителям узнавать, как выполнять такие поездки.
Водителю, который принял заказ, приложение подскажет, что делать в поездке со специальными возможностями, например:
- "Помогите найти машину". В карточке поездки у водителя появится комментарий, что пользователю надо помочь найти машину, добраться до нее и сесть в салон.
- "Общаюсь только текстом". Если у человека нет возможности общаться голосом, все уточнения водителя попросят запрашивать через чат.
- "Не говорю, но слышу". Водитель получит комментарий к заказу, что его вопрос пользователь услышит, но ответит жестами или текстом.
- "Буду с инвалидным креслом". Если выбрана эта опция, у водителя появится комментарий "Буду с инвалидным креслом, нужна помощь с посадкой, пустой багажник".
Если водитель понимает, что по какой-то причине не может выполнить заказ со специальной опцией, от него можно отказаться.
Для помощи водителям и партнерам сервис разработал практические рекомендации на казахском и русском языках. В период тестирования опций в Астане и Алматы специалисты из благотворительных фондов Казахстана по просьбе сервиса дополнят обучающие материалы. Опыт экспертов поможем сделать рекомендации удобнее для водителей, чтобы снизить риск недопонимания при заказах и в поездках.
23.02.2023, 14:26 78676
До 30% домов в Алматы может быть разрушено при мощном землетрясении - МЧС
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал возможные разрушения в Алматы в случае мощного землетрясения.
Я согласен, Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Город расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные - это все горные районы города. Наименее опасным является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая", - цитирует inform.kz Ибрагима Кульшимбаева.
Также вице-министр сообщил, что при сильном землетрясении в Алматы почти треть всех жилых зданий может рухнуть, сообщает sputnik.kz.
С тем, что при землетрясении будет разрушено 60% зданий, я не могу согласиться. Но, по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой девять баллов и выше возможны разрушения до 30% жилых зданий", - добавил он.
В случае землетрясения горожанам стоит оставаться в своих квартирах, так как большинство погибших в Турции были найдены на лестничных площадках, продолжил вице-министр.
Наиболее безопасные места в жилых зданиях это под несущими конструкциями стен, не выбегать на лестничные площадки. Мы сами замечали, основное количество погибших оказалось на лестницах. Надо находиться у себя дома под несущими стенами, где вы можете спастись", - подчеркнул Ибрагим Кульшимбаев.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?