Более 5 тыс. участников беспорядков задержаны в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ - В Казахстане задержаны 5 135 участников беспорядков, начато 125 досудебных расследований, сообщает телеканал " Хабар 24 " передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все началось 2 января с мирных митингов в Мангистауской области. К акциям протеста постепенно присоединились вахтовики, работники нефтедобывающих предприятий. Прошло два дня и в большинстве регионах страны уже штурмуют акиматы вооруженные захватчики, которые оккупировали здания нескольких акиматов и правоохранительных органов, громили и поджигали все вокруг, грабили магазины, избивали мирных жителей, полицейских и военных", - напомнил телеканал хронологию событий беспорядков в Казахстане.

Особый удар пришелся на Алматы. На мегаполис напали около 20 тысяч бандитов и террористов.

Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, отобраны спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов с целью хищения материальных и др. ценностей", - сообщил в интервью агентству " Хабар 24 " исполняющий обязанности министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Около 800 преступников захватили международный аэропорт в Алматы: разграбили все бутики и кассы терминала. Из-за беспорядков пришлось отменить десятки рейсов.

При этом, Тургумбаев отметил, что протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечалась организованность. В местах пребывания и местах нападения выводились из строя камеры уличного видеонаблюдения. Баррикадировались проезжие части. По периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции.

Вооруженные бандиты неоднократно пытались захватить и следственные изоляторы в Таразе и Талдыкоргане, где содержат особо опасных преступников. Все эти атаки полицейским удалось отразить.

Одновременно с целью завладения оружием были осуществлены многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью на территориальные департаменты полиции Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкент, а в городе Алматы - на департамент полиции города и три его районных подразделения", - отметил Тургумбаев.

Также по его данным, были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой. С целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия.

Как отмечает телеканал, в ходе беспорядков в Казахстане повредили и уничтожили более 400 единиц автотранспорта, разграбили свыше ста крупных объектов торговли и банков. Сейчас в стране подсчитывают многомиллиардные убытки.

Начаты 125 досудебных расследований. Задержаны и доставлены в органы полиции 5 135 лиц, из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторы временного содержания 134 человека. Подвергнуты административному аресту 516 граждан. В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия. При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе большое количество сотовых телефонов и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - сообщил Тургумбаев.

В целом на сегодняшний день ситуация в Казахстане стабилизирована: освободили все захваченные здания акиматов, восстанавливают работу коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.