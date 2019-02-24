Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - 5 февраля наступит Новый год по китайскому лунному календарю, который также называется Праздником весны. Для китайского народа он имеет такое же важное значение, как Наурыз для казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

"История Праздника весны в Китае зародилась 4 тыс. лет назад и символизирует единство семьи, мир и счастье, это самый торжественный и грандиозный традиционный праздник китайского народа. Каждый год в этот день китайцы, независимо от того, насколько они заняты, как далеко они находятся, сделают все возможное, чтобы вернуться домой и провести вечер в кругу своей семьи. Это добрая традиция почитания семьи, уважения к обычаям и стремления к гармонии, которой придерживается китайская нация", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.

Он отметил, что в китайской культуре Праздник весны знаменует собой начало полного обновления. По сей день сохранились многие китайские народные обычаи. 23-го числа двенадцатого месяца лунного календаря в Китае начинается новогодняя суета. Каждая семья в этот день наводит порядок в доме, совершает жертвоприношение богу Очага и вывешивает парные полосы красной бумаги с новогодними пожеланиями, новогодние картинки с изображением иероглифа "счастье", чтобы наступающий год был наполнен гармонией и благополучием. В канун Нового года вся семья готовит пельмени, китайские вареники (шарики из рисовой муки со сладкой или мясной начинкой), этот вечер традиционно проводят за просмотром праздничного концерта в честь праздника Весны и, собравшись за новогодним столом, в праздничной и счастливой обстановке встречают колокольный звон.

Во время китайского Нового года люди ходят в гости, чтобы поздравить друг друга. Люди старшего поколения дают детям "Ясуйцянь" (деньги в красном конверте), а дети, в свою очередь, желают им крепкого здоровья. По традиции каждый должен поздравить своих близких, соседей, друзей, даже незнакомцев, повстречавшихся на пути с Новым годом. Также организовываются места, где проводятся уникальные новогодние храмовые ярмарки. Там можно попробовать новогодние закуски, увидеть чудесные танцы льва и дракона, наполненные атмосферой китайского Нового года.

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо сообщил, что в 2018 году отмечалось 40-летие политики реформ и открытости Китая. В течение последних 40 лет Китай все активнее сотрудничает с миром. Праздник весны также расширил границы и стал известен людям во многих странах. Он постепенно стал глобальным и с 2010 года его стали отмечать во всем мире. Люди разных стран, языков и культурных традиций познают обычаи Праздника весны благодаря проведению различных мероприятий, знакомятся с китайской культурой, совместно отмечают праздник и таким образом сближаются.

"Цикл мероприятий "Веселый Праздник весны" проводится в Казахстане на протяжении многих лет. Китайские боевые искусства, песни и танцы, акробатика, народная музыка и другие замечательные традиции были представлены жителям Астаны, Алматы, Актобе и других городов. С 15 января до середины февраля текущего года Посольство Китая в Казахстане совместно с Национальным музеем РК проводят фотовыставку под названием "Вместе празднуем веселый Праздник весны". Надеемся, что эта выставка поможет казахстанцам еще глубже познакомиться с китайской культурой и традиционными народными обычаями китайского Нового года", - сказал Чжан Сяо.

Верный Пес уходит с прошлым годом, а Золотая Свинья встречает Новый год". Согласно китайскому гороскопу 2019 год - это год Золотой Свиньи, которая олицетворяет гармонию, благополучие и изобилие. Уверен, что в новом году Китай и Казахстан на основе договоренностей, достигнутых главами двух государств, устранят все помехи, углубят сопряжение "Одного пояса, одного пути" и новой экономической политики "Нурлы жол", а также всесторонне расширят и укрепят двусторонние торгово-экономические, гуманитарные и индустриально-инвестиционные аспекты сотрудничества во благо двух стран и их народов. Пользуясь случаем, я от имени посольства Китая в Казахстане и от себя лично хотел бы выразить искренние новогодние поздравления народу Казахстана, соотечественникам, китайским предприятиям, находящимся в Казахстане и студентам, обучающимся в Казахстане. Желаю всем счастливого китайского Нового года, крепкого здоровья, успехов в работе и семейного благополучия!" - отметил чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане.

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