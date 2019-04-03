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В Алматы на маршруте №60 обновили автобусы

02.04.2019, 12:02 7750
Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В рамках реализуемой транспортной реформы в Алматы продолжается обновление общественного транспорта, сообщили в Управлении городской мобильности города Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 
"С сегодняшнего дня на маршрут №60 вышли 10 новых автобусов средней вместимости марки Isuzu. Перевозчиком ТОО "Адылет Авто" был закуплен новый подвижной состав после обращений жителей микрорайона Кенсай. Ширина проезжей части в данном микрорайоне не позволяет использовать низкопольные автобусы большой вместимости", - проинформировали в ведомстве. 
 
Маршрут №60 удобен для пассажиров данного микрорайона, так как проходит через центральную часть города с конечной остановкой "Кондитерская фабрика" по улице Калдаякова.
 

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