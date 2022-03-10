Астанаэнергосбыту грозит штраф на сумму более 6 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - ТОО "Астанаэнергосбыт" грозит штраф на сумму более 6 млн тенге и предписано возвратить потребителям денежные средства, сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ведомстве, на основании обращений потребителей департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Нур-Султану проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" на предмет соблюдения требований Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
В ходе внеплановой проверки выявлены нарушения норм Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. ТОО "Астанаэнергосбыт" за ноябрь, декабрь 2021 года и январь 2022 года выставило потребителям показания по среднесуточному расчету согласно пункту 64 Правил пользования электрической энергией (утверждены приказом министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143). Тогда как Гражданский кодекс Республики Казахстан, закон РК "Об электроэнергетике" и "Типовой договор электроснабжения для бытовых потребителей" гласят, что оплата потребителями за потребленную электрическую энергию производится на основании фактических показателей приборов коммерческого учета", - пояснили в МНЭ.
В результате в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" составлен протокол об административном правонарушении по статье 167 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, где предусмотрен штраф в размере 6 126 000 тенге.
Вместе с тем ДКРЕМ вынесено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан, где также предусмотрен перерасчет потребителям по фактическим показаниям приборов коммерческого учета электроэнергии.
Однако ТОО "Астанаэнергосбыт", не согласившись с протоколом об административном правонарушении, ходатайствовало о передаче материалов на рассмотрение в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Нур-Султана. Кроме того, вынесенное департаментом предписание об устранении нарушения законодательства РК в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан обжаловано в вышестоящий орган", - проинформировали в министерстве.