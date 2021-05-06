В одном из районов Алматы построят пять школ на 7800 ученических мест

АЛМАТЫ. 5 МАЯ - 5 мая на площадке региональной службы коммуникаций аким Алатауского района Алматы Азамат Калдыбеков рассказал о планах на строительство школ, детских садов и медицинских пунктов. По мнению акима, строительство объектов социальной инфраструктуры остается одной из важнейших задач работы всего акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Строительство новых школ и детских садов особенно востребовано в Алатауском районе, который ежегодно растет быстрыми темпами, здесь появляются новые микрорайоны, строятся жилищные комплексы.

Нам очень важно создать не только комфортные условия для проживания горожан, но и современный образовательный процесс для подрастающего поколения. Этот вопрос мы планомерно решаем. Пока в районе работает 26 государственных и 2 частные школы, в которых обучается 46 976 учащихся. Имеется дефицит ученических мест, который мы решим путем строительства 5 школ на 7800 мест", - сообщил Азамат Калдыбеков.

Новые школы появятся: в микрорайоне Саялы на 1800 мест, в микрорайонах Томирис, Нуркент, Дархан, Рахат-Мадениет по 1500 мест. Срок завершения строительства - декабрь 2021 года. Кроме этого. расширят школу №150 путем пристройки на 600 мест. Дополнительно к школе №166 строится здание на 125 мест.

Решается вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. В настоящее время в Алатауском районе функционируют 20 государственных и 134 частных детских сада.

В 2021 году планируется построить 2 детских сада. В микрорайоне Нуркент - на 320 мест и микрорайоне Саялы на 280 мест", - продолжил аким района.

Азамат Калдыбеков также высказался о проблеме нехватки медицинских пунктов. Аким рассказал, что будет уделено внимание поддержке медицинской отрасли и укреплению первичного медицинского звена. Другими словами, в целях качественного оказания медицинских услуг и повышения их доступности будет построен Центр первичной медико-социальной помощи в микрорайоне Саялы. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Наряду с этим готовится ПСД на строительство такого же центра в микрорайоне Карасу.

Также для обеспечения медицинскими врачебными амбулаториями населения микрорайонов Алгабас и Ужет планируется строительство модульных пунктов.

Кроме того, в микрорайоне Нуркент начато строительство здания Национального научного центра инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В завершение аким Алатауского района рассказал о том, что в микрорайоне Нуркент ведется строительство крытого и открытого теннисного корта, а также центра настольного тенниса.

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