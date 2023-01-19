В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда  

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Конаев. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - После уголовного - После уголовного дела на "КазАвтоЖол" в Алматинской области обсудили вопросы состояния дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.





Прокуратурой области по факту несвоевременного устранения обледенения дорожного покрытия автодороги республиканского значения, повлекшего смерть человека, в отношении должностных лиц АО "НК "КазАвтоЖол" начато досудебное расследование по части 3 статьи 353 УК (Нарушение действующих на транспорте правил), а также по вопросу недостаточной оснащенности снегоуборочной техникой и другим нарушениям внесен акт прокурорского надзора", - сообщили в прокуратуре.





В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий прокуратурой и департаментом полиции Алматинской области запущен проект "Безопасность дорожного движения".





Отмечается, что по количеству ДТП Алматинская область находится на втором месте, а по смертности является лидером в стране. За прошлый год на территории области зарегистрировано более 1700 ДТП, в которых пострадало 2369, погибло более 300 человек, из них 30 детей.





Прокурор области Берик Адамов отметил, что в рамках реализуемого проекта будут приняты кардинальные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Уже сейчас в каждом районе созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, акимата и общественников, которыми будут выявляться проблемные участки дорог для принятия точечных мер по их устранению.





Начальник департамента полиции Бауржан Аленов указал, что полицией области проведено 1270 обследований дорог и улично-дорожной сети. По итогам внесено 1276 предписаний, за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог к административной ответственности привлечено 164 должностных лица.





На опасных участках дорог установлено 29 аппаратно-программных комплексов, планируется дополнительно установить более 120 аппаратных комплексов.





Проект будет реализовываться по пяти направлениям: это выявление и устранение причин ДТП, проведение рейдовых мероприятий, популяризация соблюдения правил дорожного движения, установка на проблемных участках аппаратно-программных комплексов, совершенствование действующего законодательства.



