80 тысяч семей из аулов получат по 50 000 тенге из фонда Birgemiz

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил о новой волне единовременных адресных выплат, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые друзья! Хочу сообщить, что по поручению Нурсултана Назарбаева фондом Birgemiz уже в ближайшее время будет организована четвертая волна единовременных адресных выплат. По инициативе Елбасы решением Попечительского совета помощь будет направлена 80 тысячам наиболее нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны", - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Инстаграм .

Он отметил, что, благодаря неравнодушию меценатов, откликнувшихся на призыв Первого Президента, в фонд было собрано свыше 28 млрд тенге. По 50 тыс. тенге получили более 470 тыс. семей из 23 крупных городов, а также близлежащих к ним малых городов и сёл.

Материальная помощь также направлялась на поддержку задействованных в борьбе с коронавирусом медработников и обеспечение 100 тысяч социально уязвимых семей бесплатными защитными масками. Уже в июле будет завершено строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык Махтааральского района Туркестанской области. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев вчера на общенациональном онлайн-форуме Biz Birgemiz, солидарность, стойкость и сочувствие - это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. "Мы вместе" - это новый девиз нашего общества", - резюмировал Бауыржан Байбек.

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