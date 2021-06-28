КазНАТОБ закрывает 87 театральный сезон премьерным показом балета "Спартак"

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая провел закрытый пресс-показ новой постановки балета Арама Хачатуряна "Спартак". Спектакль был представлен зрителям в новой сценографии от балетмейстера-постановщика Гульжан Туткибаевой, народной артистки РК и художника-постановщика Вячеслава Окунева, народного художника России, дирижером-постановщиком выступил Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Впервые балет "Спартак" был представлен в ГАТОБ имени Абая в 1974 году Заурбеком Райбаевым совместно с композитором Арамом Хачатуряном и вошел в Золотой репертуар культурного наследия главного театра страны.

Музыку Арама Хачатуряна я считаю легендарной! Это музыка, с которой взяли пример и определенные темы такие композиторы, как Джон Уильямс и Ханс Циммер для исторических фильмов Голливуда. Невозможно не влюбиться в музыку, когда она настолько прекрасна, монументальна и полна импрессии. И до сих пор "Спартак" считается одной из сложнейших балетных постановок, как для оркестра, так и для артистов балета! Историческая версия Заурбека Райбаева визитная карточка именно нашего театра и, безусловно, для меня волнительно и большая честь дирижировать спектакль по партитуре, в которой написал свои ремарки и дирижировал в нашем театре сам Арам Хачатурян!" - говорит главный дирижер КазНАТОБ имени Абая, дирижер-постановщик, заслуженный деятель РК Ерболат Ахмедьяров.

Балет "Спартак" считается "мужским балетом" - в нем много сцен баталий, сражений, эпических битв и мощного мужского танца, но, несмотря на свою брутальность, многие сцены полны редкой по красоте лирикой и адажио, а характеры главных героев полны любви и страсти.

Это новая постановка балета "Спартак". Он не шел более 10 лет на сцене нашего театра, уже были утеряны какие-то нюансы мизансцен, устарели костюмы и декорации. А в новом "Спартаке" зритель увидит совершенно другое, обновленное как сценическое оформление, так и образы героев, также мы постарались сделать новое световое решение спектакля. Свет - это одна из ключевых составляющих того, что зритель видит на сцене. Художником-постановщиком выступает Вячеслав Окунев. Что же касается хореографии, то здесь мы решили сохранить хореографическое наследие нашего театра. Я думаю, что спектакль будет смотреться по-другому, ведь зрительское восприятие будет уже под другим углом", - сказала балетмейстер-постановщик, народная артистка РК, Гульжан Туткибаева.

КазНАТОБ имени Абая закрывает свой 87 театральный сезон премьерным показом балета "Спартак".

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