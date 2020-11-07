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ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

06.11.2020 4186
Женева. 6 ноября. Kazakhstan Today - Генеральная ассамблея (ГА) ООН в четверг приняла предложенную Россией резолюцию, которая провозглашает 8 и 9 мая днями памяти всех жертв Второй мировой войны, передает Kazakhstan Today.
 
Документ, одобренный консенсусом без голосования, предлагает "всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни (8 и 9 мая) как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны", сообщает ТАСС.
 
В нем также предлагается председателю Генеральной ассамблеи "провести 1 декабря 2020 года специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах войны".
 
Кроме того, в тексте содержится призыв к генсеку ООН "довести настоящую резолюцию до сведения всех государств-членов и организаций системы ООН и принять необходимые меры по ее осуществлению".
 

Эта война, беспрецедентная по своим масштабам и жестокости, обернулась огромной трагедией для народов всего мира. Угроза основополагающим принципам цивилизации была устранена ценой колоссальных совместных усилий и тяжких потерь", - заявил при обсуждении резолюции заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

 
Он напомнил, что в последние годы Генассамблея проводила торжественные заседания в память о войне в мае, однако в этом году пандемия коронавируса не позволила это сделать. В связи с этим Россия предложила созвать такое заседание в декабре, уточнил дипломат.
 

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