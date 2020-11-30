Кокшетау. 29 ноября. Kazakhstan Today - 97 мясных и 18 молочно-товарных ферм созданы в Акмолинской области. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает Kazakhstan Today.

В регионе большое внимание уделяется развитию отрасли животноводства, а именно мясному, молочному животноводству и птицеводству. Рост поголовья скота и производства основных видов сельхозпродукции области обеспечивается благодаря государственной поддержке.

За этот год всеми категориями хозяйств произведено 118,7 тыс. тонн мяса в живом весе, 350,6 тыс. тонн молока и 692,2 млн штук яиц.

Поголовье КРС возросло на 4,0%, в том числе коров - 4,5%, МРС - на 1,8%, лошадей - на 4,3%.

На сегодня область располагает наибольшим в республике потенциалом по откорму скота - может единовременно содержать порядка 36,5 тысяч голов КРС. В этом году осуществлен ввод откормплощадки ТОО "Биборд" в Кокшетау на 5 тыс. голов.

Перспектива развития молочного скотоводства связана со строительством 4-х крупных молочно-товарных ферм мощностью не менее 1000 голов КРС каждая. Осуществление планов позволит повысить загрузку мясокомбинатов до 80%, молокоперерабатывающих предприятий - до 70%, что важно для наполнения продовольственного рынка социально значимыми продуктами собственного производства, вполне конкурентными по качеству и цене",- подчеркнул руководитель региона.

В целом в области в течение пяти лет запланировано создать 700 новых мясных ферм с приобретением 35 тыс. голов маточного поголовья.

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